Mesmo com comissão instalada, votação do orçamento pode ficar para depois das eleições

Após meses de impasse, a Comissão Mista do Orçamento finalmente foi instalada nesta semana, elegendo o deputado Domingos Neto para presidir o colegiado.

Diante da ausência de acordo, a vaga da relatoria segue indefinida e não há previsão de quando o senador escolhido para a missão será designado.

Interlocutores do presidente da CMO reconhecem que os prazos estão apertados e admitem que já será um milagre se os trabalhos da comissão avançarem antes do recesso parlamentar.

Outros atrasos estão no radar. A aposta é que a análise do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 – que fixa as prioridades do governo federal e orienta a elaboração do Orçamento – , entregue pelo governo ao Congresso em abril, ocorra apenas depois das eleições.

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