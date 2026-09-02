Mesmo com aprovação na CCJ, votação da PEC do fim da escala 6×1 no plenário ainda é incerta

Aprovada nesta quarta-feira pela CCJ do Senado, a PEC do fim da escala 6×1 pode ter sua votação no plenário da Casa comandada por Davi Alcolumbre adiada para outubro.

A oposição tenta obstruir o avanço de todas as formas por considerar que, se o texto for aprovado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria muito beneficiado em sua busca pela reeleição.

Apesar da pressão de governistas para que a medida avance ainda nesta semana – últimos dias de trabalhos da Casa antes do primeiro turno da eleição -, o presidente do Senado tem indicado que a apreciação do mérito no plenário pode ficar para entre o primeiro e o segundo turno da corrida eleitoral.

Tudo, porém, é incerto, já que a medida tem muito apelo popular e o eventual “trancamento” da proposição poderia ser explorado pelas campanhas alinhadas ao avanço imediato da medida.

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