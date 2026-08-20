Mesmo com apoio de Alcolumbre, avanço de prioridades de Lula é incerto antes das eleições
CCJ do Senado deve debater PECs do fim da escala 6x1 e segurança pública, mas apreciação das medidas não deve ocorrer durante semana de esforço concentrado
Apesar da reaproximação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o avanço de propostas prioritárias do Palácio do Planalto na Casa comandada pelo amapaense ainda é incerto antes das eleições.
Com a reconciliação, Alcolumbre até despachou as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública para a CCJ do Senado, o que alimentou as expectativas de que as medidas seriam aprovadas pelo Senado durante a semana de esforço concentrado da Casa antes do processo eleitoral.
Ainda que o chefe do Congresso esteja com muita boa vontade, o presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, já admite que as matérias precisarão ser debatidas pelo colegiado antes de sua apreciação.
Por isso, a expectativa é que as proposições sejam votadas pela comissão apenas quando os senadores retornarem de suas bases após o período eleitoral.
Só depois disso, as proposições devem seguir para o plenário da Casa.
A aposta é que a eventual reeleição de Lula determine ritmo mais célere dos projetos.