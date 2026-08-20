Mesmo com apoio de Alcolumbre, avanço de prioridades de Lula é incerto antes das eleições

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Reaproximação entre Lula e Davi Alcolumbre não garante avanço imediato de propostas prioritárias do Planalto no Senado. Apesar de Alcolumbre ter despachado PECs importantes, a CCJ, presidida por Otto Alencar, indica que os debates e votações só devem ocorrer após o período eleitoral, postergando o ritmo de aprovação.

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Apesar da reaproximação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o avanço de propostas prioritárias do Palácio do Planalto na Casa comandada pelo amapaense ainda é incerto antes das eleições.

Com a reconciliação, Alcolumbre até despachou as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública para a CCJ do Senado, o que alimentou as expectativas de que as medidas seriam aprovadas pelo Senado durante a semana de esforço concentrado da Casa antes do processo eleitoral.

Ainda que o chefe do Congresso esteja com muita boa vontade, o presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, já admite que as matérias precisarão ser debatidas pelo colegiado antes de sua apreciação.

Por isso, a expectativa é que as proposições sejam votadas pela comissão apenas quando os senadores retornarem de suas bases após o período eleitoral.

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Só depois disso, as proposições devem seguir para o plenário da Casa.

A aposta é que a eventual reeleição de Lula determine ritmo mais célere dos projetos.