🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Mercadante faz coro à tática do PT e associa Flávio Bolsonaro à ‘mexicanização’ do Brasil

PT investe em conteúdo associando o rival às milícias do Rio, e presidente do BNDES diz que grupos criminosos poderiam se expandir se o PL vencer

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 11h10
Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, anuncia os resultados do banco referentes a 2024
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, declarou que a vitória de Flávio Bolsonaro poderia levar à 'mexicanização' do Brasil (Tânia Rêgo/Agência Brasil/VEJA.com)
Continua após publicidade
Mercadante faz coro à tática do PT e associa Flávio Bolsonaro à ‘mexicanização’ do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Numa reta final de campanha presidencial em que Lula e Flávio Bolsonaro, os líderes isolados das pesquisas eleitorais, dão suas últimas cartadas antes do primeiro turno, uma das táticas do PT tem sido investir em propagandas e publicações nas redes sociais com conteúdos que associam o rival do PL às milícias do Rio de Janeiro.

As peças lembram que, quando era deputado estadual, o Zero Um empregou em seu gabinete na Assembleia Legislativa a mãe e a então mulher do ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega, que era considerado o homem-forte do grupo de extermínio Escritório do Crime e foi morto em troca de tiros com a polícia da Bahia em 2020.

Do outro lado, o filho mais velho de Jair Bolsonaro aposta em um discurso linha-dura na segurança pública, prometendo seguir os Estados Unidos de Donald Trump e classificar o PCC, o Comando Vermelho e as próprias milícias como organizações “narcoterroristas”, e dizendo que Lula “passa a mão na cabeça” dos integrantes dessas facções ao se contrapor aos desígnios da Casa Branca.

Siga
Continua após a publicidade

Quem engrossou o coro da comunicação do PT foi o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, ao falar durante esta semana na 5ª edição da J. Safra Investment Conference, em São Paulo. Integrante do núcleo duro da campanha de Lula, principalmente para assuntos econômicos, ele disse que a chegada de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto traria consigo o risco de “nacionalizar a cultura da milícia”, a exemplo da infiltração do crime organizado no estado do Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

“Tem gente que se formou nessa cultura da milícia, nessa cultura do crime, que apoiou ali seis governadores que foram afastados. Vamos trazer essa cultura para os corações do país?”, questionou Mercadante, em referência ao Zero Um. Para o petista histórico, eventual vitória do candidato presidencial do PL poderia estimular o crescimento da milícia para além do território fluminense e resultar na “mexicanização” do Brasil — ou seja, na ultrapassagem de um ponto de não retorno da expansão da influência desses grupos criminosos sobre estruturas do Estado.

Publicidade
TAGS:
Aloizio Mercadante
Bastidores de Brasília
Crime Organizado
Donald Trump
Eleições
Estados Unidos
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Milícia
PL - Partido Liberal
PT - Partido dos Trabalhadores
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).