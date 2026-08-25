Mensagens sugerem que sócio de Lulinha criou perfil fake para atacar Janja

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Mensagens do inquérito da PF que investiga Lulinha revelam que o empresário Kalil Bittar, sócio do filho do presidente, criou um perfil fake para atacar Janja e usava a proximidade com Lulinha para fechar contratos com a Telebras. A lobista Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, alertou-o sobre as ações de Kalil.

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Mensagens anexadas ao inquérito obtido com exclusividade por VEJA que investiga Lulinha por tráfico de influência no governo do pai mostram que a empresária e lobista Roberta Luchsinger contou ao filho do presidente, de quem é amiga, que Kalil Bittar criou um perfil fake nas redes sociais para atacar Janja.

Kalil é sócio de Lulinha e irmão de Fernando Bittar, que também é investigado pela PF ao lado da lobista e do próprio filho mais velho de Lula.

De acordo com a PF, Roberta, Lulinha e Fernando Bittar integram uma sociedade oculta, que tem atuação coordenada e permanente e que é voltada à interlocução de interesses privados perante a agentes e órgãos públicos.

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Os diálogos foram recuperados pela PF e aconteceram no dia 29 de junho de 2025. Numa das mensagens, a empresária conta ao filho do presidente que Kalil Bittar estaria utilizando o nome de Lulinha e a proximidade com ele para fechar contratos com a Telebras. “Kalil vendendo você (Fábio) e a grande influência dele p o presidente da Telebras. Quase fechando um negócio gigante”, escreveu.

Roberta disse ainda que teria procurado um interlocutor próximo ao presidente da estatal – na época, Frederico de Siqueira, atual ministro das Comunicações – para desmentir que Kalil estivesse trabalhando junto com Lulinha.

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“Kalil fazendo aquele esqueminha lixo. Vendendo facilidades…. Telebras contrata ele, plataforma dele… Coisas que ele indicar. Mas ele (é) sacana falando q vcs são sócios e q ele cuida dos negócios”, escreveu a lobista naquele dia. “Típico dele”, respondeu o filho de Lula.

Na sequência, a empresária afirma ter entrado em contato com o tal interlocutor. Disse que se apresentou como sendo a assessora de Lulinha, contou ter desmentido a versão de Kalil e relatou a iniciativa do empresário contra a primeira-dama.

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“Eu disse que sou sua assessora e q isso eh mentira. Que ele (Kalil) nem ninguém fala por vc. Que a Janja inclusive odeia ele. E q se chegar no Palácio isso, ele será persona non grata”, afirmou Roberta para Lulinha. “Contei da baixaria q ele criou perfil fake p falar mal da first”, complementou ela, fazendo referência à expressão “first lady” (primeira-dama em inglês). “Barraqueiraaaaaaaaaa”, respondeu o filho do presidente.