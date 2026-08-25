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Política

Mensagens sugerem que sócio de Lulinha criou perfil fake para atacar Janja

Diálogos com filho de Lula mostram lobista criticando atuação de Kalil Bittar na Telebras e "baixaria" criada por ele para atingir primeira-dama

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h42
DESAFIO - Lula e Janja: agenda para reconquistar o espaço perdido entre as mulheres
DESAFIO - Lula e Janja: agenda para reconquistar o espaço perdido entre as mulheres (Evaristo Sa/AFP)
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Mensagens sugerem que sócio de Lulinha criou perfil fake para atacar Janja Priorizar nos meus resultados Google

Mensagens anexadas ao inquérito obtido com exclusividade por VEJA que investiga Lulinha por tráfico de influência no governo do pai mostram que a empresária e lobista Roberta Luchsinger contou ao filho do presidente, de quem é amiga, que Kalil Bittar criou um perfil fake nas redes sociais para atacar Janja.

Kalil é sócio de Lulinha e irmão de Fernando Bittar, que também é investigado pela PF ao lado da lobista e do próprio filho mais velho de Lula.

Captura de tela de um aplicativo de mensagens, exibindo uma conversa entre Fabio Silva - Lula e Roberta Luchsinger, com várias mensagens recuperadas sobre fofocas e intrigas políticas. A marca dágua VEJA está sobreposta no centro da imagem
. (Reprodução/Reprodução)

De acordo com a PF, Roberta, Lulinha e Fernando Bittar integram uma sociedade oculta, que tem atuação coordenada e permanente e que é voltada à interlocução de interesses privados perante a agentes e órgãos públicos.

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Os diálogos foram recuperados pela PF e aconteceram no dia 29 de junho de 2025. Numa das mensagens, a empresária conta ao filho do presidente que Kalil Bittar estaria utilizando o nome de Lulinha e a proximidade com ele para fechar contratos com a Telebras. “Kalil vendendo você (Fábio) e a grande influência dele p o presidente da Telebras. Quase fechando um negócio gigante”, escreveu.

Roberta disse ainda que teria procurado um interlocutor próximo ao presidente da estatal – na época, Frederico de Siqueira, atual ministro das Comunicações – para desmentir que Kalil estivesse trabalhando junto com Lulinha.

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“Kalil fazendo aquele esqueminha lixo. Vendendo facilidades…. Telebras contrata ele, plataforma dele… Coisas que ele indicar. Mas ele (é) sacana falando q vcs são sócios e q ele cuida dos negócios”, escreveu a lobista naquele dia. “Típico dele”, respondeu o filho de Lula.

Na sequência, a empresária afirma ter entrado em contato com o tal interlocutor. Disse que se apresentou como sendo a assessora de Lulinha, contou ter desmentido a versão de Kalil e relatou a iniciativa do empresário contra a primeira-dama.

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“Eu disse que sou sua assessora e q isso eh mentira. Que ele (Kalil) nem ninguém fala por vc. Que a Janja inclusive odeia ele. E q se chegar no Palácio isso, ele será persona non grata”, afirmou Roberta para Lulinha. “Contei da baixaria q ele criou perfil fake p falar mal da first”, complementou ela, fazendo referência à expressão “first lady” (primeira-dama em inglês). “Barraqueiraaaaaaaaaa”, respondeu o filho do presidente.

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