🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Mensagens mostram tratativas de Vorcaro para bancar viagem de diretor da PF a Londres

Em mensagens trocadas em abril de 2024, Faria encaminhou a Vorcaro a sugestão que recebeu de uma terceira pessoa para convidar diretor da PF

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 15h18 | Atualizado em 1 set 2026, 15h23
SUSPENSE - Daniel Vorcaro: novas revelações do escândalo durante a campanha preocupam os candidatos
SUSPENSE - Daniel Vorcaro: novas revelações do escândalo durante a campanha preocupam os candidatos (Ana Paula Paiva/Valor/Agência O Globo)
Continua após publicidade
Mensagens mostram tratativas de Vorcaro para bancar viagem de diretor da PF a Londres Priorizar nos meus resultados Google

Em um dos diálogos interceptados pela PF, o ex-ministro Fábio Faria e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master, falam sobre a organização de um fórum jurídico internacional em Londres e alinham sobre um convite formal com custos pagos pela organização ao diretor-feral da PF, Andrei Passos.

Fábio Faria [Encaminhada]: Bom dia

Fábio Faria [Encaminhada]: O que acha de eu convidar o DPF Andrei?

Fábio Faria [Encaminhada]: Aí fechamos o PGR e o DPF

Siga

Fábio Faria: Acho ótimo

Continua após a publicidade

Fábio Faria [Encaminhada]: Podem entrar em contato lá na PF. Ele aceitou Vc avisa pro Marcio entrar em contato com o Andrei?

Fábio Faria [Encaminhada]: Seu amigo Esteves vai dar pulos de raiva rsrs

Daniel Vorcaro: Rsrs

Continua após a publicidade

Daniel Vorcaro: Vc falou c andre ontem? Ele disse algo da reunião?

Fábio Faria: Ele chegou a noite, não falei.

Fabio Faria: Lembra pro Marcio fazer o convite formal ao delegado geral

Continua após a publicidade

Fábio Faria: Bom ele ir

Daniel Vorcaro: Vai fazer agora

Um dia depois, Vorcaro recebeu uma mensagem encaminhada por um contato salvo como Marcio Conjur, na qual era informado que a comitiva do chefe da corporação tinha interesse em participar do evento, mas queria saber de questões logísticas, como a cobertura de despesas da viagem.

Continua após a publicidade

A pessoa que enviou as mensagens para Marcio estava salva em seu contato como “EPF Ana Beatriz, assistente do Diretor Geral da Polícia Federal”.

Marcio Conjur [Encaminhada]: Marcio, bom dia!

Marcio Conjur [Encaminhada]: Aqui é EPF Ana Beatriz, assistente do Diretor-Geral da Polícia Federal

Continua após a publicidade

Marcio Conjur [Encaminhada]: Ele informou que tem interesse em participar do evento em Londres, mas pediu para que eu averiguasse sobre questões logísticas

Marcio Conjur [Encaminhada]: algum custo (hospedagem, passagem) é coberto pelos organizadores?

Marcio Conjur: Olá, Ana Beatriz

Marcio Conjur: Todas as despesas bancadas por nós

Publicidade
TAGS:
Daniel Vorcaro
fabio faria
PF - Polícia Federal
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).