Mensagens mostram tratativas de Vorcaro para bancar viagem de diretor da PF a Londres
Em mensagens trocadas em abril de 2024, Faria encaminhou a Vorcaro a sugestão que recebeu de uma terceira pessoa para convidar diretor da PF
Em um dos diálogos interceptados pela PF, o ex-ministro Fábio Faria e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master, falam sobre a organização de um fórum jurídico internacional em Londres e alinham sobre um convite formal com custos pagos pela organização ao diretor-feral da PF, Andrei Passos.
Fábio Faria [Encaminhada]: Bom dia
Fábio Faria [Encaminhada]: O que acha de eu convidar o DPF Andrei?
Fábio Faria [Encaminhada]: Aí fechamos o PGR e o DPF
Fábio Faria: Acho ótimo
Fábio Faria [Encaminhada]: Podem entrar em contato lá na PF. Ele aceitou Vc avisa pro Marcio entrar em contato com o Andrei?
Fábio Faria [Encaminhada]: Seu amigo Esteves vai dar pulos de raiva rsrs
Daniel Vorcaro: Rsrs
Daniel Vorcaro: Vc falou c andre ontem? Ele disse algo da reunião?
Fábio Faria: Ele chegou a noite, não falei.
Fabio Faria: Lembra pro Marcio fazer o convite formal ao delegado geral
Fábio Faria: Bom ele ir
Daniel Vorcaro: Vai fazer agora
Um dia depois, Vorcaro recebeu uma mensagem encaminhada por um contato salvo como Marcio Conjur, na qual era informado que a comitiva do chefe da corporação tinha interesse em participar do evento, mas queria saber de questões logísticas, como a cobertura de despesas da viagem.
A pessoa que enviou as mensagens para Marcio estava salva em seu contato como “EPF Ana Beatriz, assistente do Diretor Geral da Polícia Federal”.
Marcio Conjur [Encaminhada]: Marcio, bom dia!
Marcio Conjur [Encaminhada]: Aqui é EPF Ana Beatriz, assistente do Diretor-Geral da Polícia Federal
Marcio Conjur [Encaminhada]: Ele informou que tem interesse em participar do evento em Londres, mas pediu para que eu averiguasse sobre questões logísticas
Marcio Conjur [Encaminhada]: algum custo (hospedagem, passagem) é coberto pelos organizadores?
Marcio Conjur: Olá, Ana Beatriz
Marcio Conjur: Todas as despesas bancadas por nós