🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Mensagens mostram presidente do BRB e Vorcaro tentando contornar ‘vícios insanáveis’ de operações

Diálogos de celular comprovam que em maio de 2025 as operações entre as duas instituições já apresentavam problemas

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 18h56
Montagem com dois homens. À esquerda, um homem branco de barba e cabelo castanho, sorrindo, veste terno escuro e gravata azul. À direita, um homem branco de boné azul com BRB em branco, olhando para a esquerda, veste camisa branca e paletó escuro
 (Reprodução e Paulo H. Carvalho/Agência Brasília/Reprodução)
Continua após publicidade
Mensagens mostram presidente do BRB e Vorcaro tentando contornar ‘vícios insanáveis’ de operações Priorizar nos meus resultados Google

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Mensagens de celular recuperadas pela Polícia Federal mostram que seis meses antes disso, em maio, o banqueiro Daniel Vorcaro já discutia fórmulas de driblar as regras do sistema financeiro para fechar operações diretamente com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O BRB tentou comprar o Master, o que acabou resultando num prejuízo calculado em 12 bilhões de reais. A transação envolveu  negociações com títulos podres, sem lastro. Segundo a PF,  as mensagens de telefone entre Vorcaro e Paulo Henrique já sabiam que as  carteiras de créditos negociadas apresentavam “vícios insanáveis”.

Paulo Henrique escreveu a Vorcaro pedindo cópias de contratos com associações baianas envolvidas nas operações financeiras — a Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia (ASTEBA) e a Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (ASSEBA). Muitas operações do Master tinham origem nestas associações.

Siga

“Amigo, acha que consegue vencer esses 400 hoje e termos até segunda pra sanar tudo?”, dizia Vorcaro a Paulo Henrique, fazendo referência a uma operação financeira. “Situação tá bem crítica, não vamos conseguir”, continuou o dono do Master. Em sua resposta, Paulo Henrique deixa claro que já estava tendo dificuldades de passar por cima das regras.

Continua após a publicidade

“Infelizmente não conseguirei superar sem as comprovações de averbação”, responde Paulo Henrique. “Tentamos por várias semanas e precisei me comprometer que não faríamos mais operações sem isso e a assinatura do contrato de auditoria”, diz o então presidente do BRB.

Captura de tela de um chat do WhatsApp com mensagens trocadas entre Paulo Henrique PH BRB e DV, discutindo a necessidade de comprovações de averbação e a assinatura de contrato de auditoria para operações financeiras, com datas de 2 de maio
Mensagens do presidente do BRB e do dono do Master(Polícia Federal/Reprodução)
Continua após a publicidade

A investigação da Polícia Federal mostrou que o Banco Master conseguiu montar operações sem lastro para contornar as exigências do sistema financeiro. “Verificou-se a realização reiterada de recompras de carteiras pelo Banco Master em razão de vícios nos créditos cedidos ao BRB, incluindo ausência de lastro documental válido, inexistência de consentimento dos supostos devedores e dúvidas quanto à origem das obrigações”, diz relatório.

Segundo a PF, as duas instituições continuaram fazendo operações, mesmo diante dos alertas quanto à falta de lastro. “Apesar do reconhecimento dessas falhas pelo BRB, as recompras não resultaram na suspensão das cessões, que continuaram a ocorrer paralelamente, inclusive com ativos de características semelhantes às carteiras devolvidas”, concluiu o relatório.

Publicidade
TAGS:
Banco BRB
Banco Master
Bastidores de Brasília
PF - Polícia Federal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).