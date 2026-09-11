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Política

Mensagens indicam que Vorcaro é dono de casa de apostas e de 25% da SAF do Atlético-MG

Polícia Federal localizou informações em conversas anexadas ao inquérito que investiga dono do Master entre um de seus funcionários e outro interlocutor

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 12h28 | Atualizado em 11 set 2026, 17h31
“O próprio diretor-geral Andrei viajou para eventos comigo, com namorada (...) Depois, os delegados que estão fazendo a colaboração, que estão escutando o que eu tenho para falar, não quiseram fazer (delação premiada).” - Daniel Vorcaro, dono do falido Banco Master
“O próprio diretor-geral Andrei viajou para eventos comigo, com namorada (...) Depois, os delegados que estão fazendo a colaboração, que estão escutando o que eu tenho para falar, não quiseram fazer (delação premiada).” - Daniel Vorcaro, dono do falido Banco Master (Ana Paula Paiva/Valor/Agência O Globo/.)
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A Polícia Federal (PF) identificou diálogos em que um funcionário de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, afirma a um interlocutor que o banqueiro é dono da PixBet, uma das maiores casas de apostas online em operação no Brasil, e de 25% da SAF que controla o Atlético Mineiro, um dos principais times de futebol de Minas Gerais. As mensagens integram os inquéritos que investigam as fraudes bilionárias relacionadas ao Master e apuram as relações de Vorcaro com importantes autoridades da República.

As conversas em questão aconteceram entre Marilson Roseno da Silva, ex-escrivão da PF apontado nas investigações como membro de um grupo batizado de “A Turma” que monitorava e intimidava adversários de Vorcaro, e um contato salvo no celular dele com o nome “Pk Caiava”. Em uma mensagem enviada no dia 3 de outubro de 2024, Marilson afirma que “a empresa PixBet seria do ‘chefe em São Paulo'”. Para os investigadores, o “chefe em São Paulo” é justamente Daniel Vorcaro.

“Cara, ele não vai conseguir, esquece. Só os p… Sabe de quem é essa PixBet ai? Do chefe lá de São Paulo. Que tem 25% do Galo. Aliás, o patrocínio vai até mudar lá. Acho que no ano que vem vai ficar PixBet. É dele. Acho que ele vai me colocar para gerenciar isso”, disse o funcionário do banqueiro, em mensagem de áudio. Em seguida, “Pk Caiava” pergunta sobre quem seria o tal chefe. Marilson então responde: “É o Daniel Vorcaro, pô, que comprou 25% lá. É a SAF”.

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Mais adiante, PK Caiava cita um terceiro personagem apelidado na conversa com Marilson de Mexirica, outra figura que também trabalha para Vorcaro. “Acho que o Mexirica trabalha para ele (Vorcaro)”, escreveu. A PF descobriu que “Mexirica” era a alcunha de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão em Minas Gerais. Ele também era conhecido como “Sicário” e era aliado de Vorcaro nas fraudes do Banco Master.

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Em outra leva de mensagens extraídas do celular do banqueiro, os policiais localizaram diálogos que mostram que Vorcaro se mobilizou para conseguir ingressos VIP para que os filhos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, fossem assistir ao jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio na Arena MRV, estádio do clube, em meados de maio de 2024.

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Para a PF, o episódio reforça ainda mais a proximidade entre o banqueiro e o ministro do STF, que é investigado no caso pelo fato do escritório de sua mulher ter assinado um contrato de R$ 131 milhões para prestar serviços a Vorcaro. Em nota divulgada em novembro do ano passado, o Atlético Mineiro comunicou o afastamento de Vorcaro da SAF que administra o clube. “A decisão decorre de fatos de conhecimento público que geraram impedimentos para o exercício regular de suas funções”, diz o texto.

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