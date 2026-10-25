Menos de 1% dos voos comerciais do fim de semana foram cancelados, diz Anac

Em meio a reclamações de passageiros de que teriam tido seus voos cancelados e teriam seu direito ao voto prejudicado, a Agência Nacional de Aviação Civil informou neste domingo que menos de 1% dos voos comerciais do fim de semana foram cancelados.

De acordo com informações da Anac, dos 3797 voos programados para 24 e 25 de outubro, foram registrados 35 cancelamentos até às 13 horas deste domingo, o que corresponde a 0,9% da programação.

Como base de comparação, a agência explica que no fim de semana anterior, dos 4233 voos programados, houve 36 cancelamentos, o que sinaliza que o sistema está operando dentro da normalidade.

Em nota, a Anac destacou que monitora regularmente a frequência e a pontualidade dos voos domésticos no país. Pontuou ainda que, em razão das eleições, houve o reforço do monitoramento de atrasos e cancelamentos e que não há anormalidades no fluxo aéreo brasileiro.

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“Em virtude da repercussão nas redes sociais, a Anac já entrou em contato com as três companhias para que elas informem, com urgência, as ações para realocação dos passageiros. Cabe destacar, no entanto, que atrasos e cancelamentos de voos fazem parte da rotina da aviação comercial e que nenhuma anormalidade foi identificada”, diz o comunicado da agência.