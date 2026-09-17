Mendonça rejeita ação que buscava inviabilizar reajuste do Bolsa Família

O ministro André Mendonça, do TSE, rejeitou a ação protocolada pelo deputado Zé Trovão que busca inviabilizar o reajuste do Bolsa Família anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu recurso, Trovão, que é aliado de Flávio Bolsonaro, alegou ser necessária uma intervenção da Justiça Eleitoral para impedir que a estrutura administrativa e os recursos públicos fossem usados de forma que comprometesse a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Ele pediu que Mendonça determinasse o não reajuste do benefício pelo menos até o fim das eleições.

Na avaliação do ministro do TSE, Trovão não tem legitimidade para tentar derrubar medida anunciada pelo petista.

“Ressalto que o reconhecimento da ilegitimidade ativa não importa pronunciamento acerca da legalidade ou da constitucionalidade do reajuste do Programa Bolsa Família, tampouco acerca de sua eventual subsunção ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997”, argumentou Mendonça em sua decisão.