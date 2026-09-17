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Política

Mendonça rejeita ação que buscava inviabilizar reajuste do Bolsa Família

Ministro do TSE avalia que deputado Zé Trovão não tem legitimidade para tentar derrubar medida anunciada por Lula

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 19h03 | Atualizado em 17 set 2026, 19h04
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e terno cinza com gravata verde-água, veste uma toga preta e está sentado em uma cadeira de couro marrom. Ele olha para frente com expressão séria, atrás de um microfone e um laptop. Outras pessoas estão desfocadas ao fundo
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Rosinei Coutinho/STF)
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Mendonça rejeita ação que buscava inviabilizar reajuste do Bolsa Família Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça, do TSE, rejeitou a ação protocolada pelo deputado Zé Trovão que busca inviabilizar o reajuste do Bolsa Família anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu recurso, Trovão, que é aliado de Flávio Bolsonaro, alegou ser necessária uma intervenção da Justiça Eleitoral para impedir que a estrutura administrativa e os recursos públicos fossem usados de forma que comprometesse a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Ele pediu que Mendonça determinasse o não reajuste do benefício pelo menos até o fim das eleições.

Na avaliação do ministro do TSE, Trovão não tem legitimidade para tentar derrubar medida anunciada pelo petista.

“Ressalto que o reconhecimento da ilegitimidade ativa não importa pronunciamento acerca da legalidade ou da constitucionalidade do reajuste do Programa Bolsa Família, tampouco acerca de sua eventual subsunção ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997”, argumentou Mendonça em sua decisão.

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