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Política

Mendonça proíbe Lula de impulsionar vídeo que diz que Flávio é contra fim da escala 6×1

Ministro do TSE barrou anúncios pagos pela campanha petista a pedido do senador

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 20h46 | Atualizado em 11 out 2026, 20h47
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, sorri amplamente mostrando os dentes, em meio a uma multidão desfocada. Ele olha para a esquerda, com luz suave iluminando seu rosto.
Decisão atende a pedido da campanha de Flávio Bolsonaro. (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Mendonça proíbe Lula de impulsionar vídeo que diz que Flávio é contra fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu neste domingo, 11, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de impulsionar publicações para afirmar que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é contra o fim da escala 6×1 de trabalho.

A decisão atendeu a um pedido da campanha do candidato do PL. O ministro justificou que o financiamento de propaganda negativa contra a candidatura adversária é proibido pela legislação eleitoral.

Flávio acionou o TSE depois que o PT divulgou um vídeo em que afirma que o senador é contra fim da escala 6×1 e que o PL estaria fazendo “campanha pesada” contra a proposta que deve ser votada nesta semana no Senado. A equipe jurídica do senador afirma que os anúncios foram divulgados entre os dias 12 e 14 de setembro e tiveram entre 715.000 e 820.000 impressões.

A decisão é liminar e ainda precisa ser submetida ao crivo do plenário do TSE. 

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Neste domingo, antes do ato com apoiadores na avenida Paulista, o presidente afirmou que a votação do projeto que regulamenta uma jornada de 40 horas semanais sem redução de salário será um teste sobre o posicionamento do PL. O tema tem sido explorado eleitoralmente por Lula para tentar aumentar a rejeição ao rival.

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André Mendonça
Escala 6x1
Flávio Bolsonaro
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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