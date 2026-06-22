Mendonça não vê pedido de voto em post que diz ‘futuro presidente Flávio Bolsonaro’

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O ministro André Mendonça, do TSE, negou o pedido de remoção de publicações do deputado Mario Frias que citavam “futuro presidente Flávio Bolsonaro”. Mendonça considerou as postagens como “apoio político e expectativa favorável”, e não propaganda antecipada ou pedido explícito de voto. As decisões ainda serão analisadas pelo plenário.

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O ministro André Mendonça, do TSE, rejeitou um pedido para retirar do ar um conjunto de publicações do deputado federal Mario Frias (PL-SP) que usava expressões como “futuro presidente Flávio Bolsonaro” e “futuro governo Flávio Bolsonaro”.

O pedido de remoção foi apresentado ao TSE pela federação formada por PT, PCdoB e PV.

Mendonça, contudo, considerou que não houve pedido de votos ou propaganda antecipada, apenas “apoio político e expectativa favorável”.

“Ainda que as expressões utilizadas revelem apoio político e expectativa favorável em relação a Flávio Bolsonaro, não se identifica, de plano, pedido explícito de voto, pedido de apoio eleitoral, convocação direta do eleitorado ou fórmula semanticamente equivalente suficientemente inequívoca para justificar, em sede liminar, a remoção do conteúdo”, avaliou.

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Entendimento semelhante foi aplicado em outra decisão, também envolvendo Frias. O deputado compartilhou uma postagem que diz “eu apoio Flávio Bolsonaro para presidente”.

Para o relator, ocorreu apenas “declaração pessoal de preferência política”.

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“A expressão ‘eu apoio’ não se confunde, necessariamente, com ‘vote’, ‘eleja’, ‘vamos eleger’, ‘apoie nas urnas’ ou outras fórmulas de convocação eleitoral direta. Trata-se, em princípio, de declaração pessoal de preferência política, admitida no ambiente de pré-campanha”, afirmou o ministro.

Mendonça reconheceu que a publicação “possui conotação eleitoral e que a associação de Flávio Bolsonaro ao cargo de Presidente da República pode beneficiar politicamente o referido agente público”, mas ressaltou que “a caracterização da propaganda eleitoral antecipada exige mais do que a simples promoção de nome publicamente cogitado para disputa futura”.

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As duas decisões ainda serão analisada pelo plenário do TSE.

Além disso, nos dois casos o ministro analisou agora apenas um pedido de liminar, para a remoção das postagens. O mérito das ações, com a avaliação sobre se houve ou não propaganda antecipada, será julgado posteriormente.

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Outras decisões no TSE

Na semana passada, Mendonça tomou um conjunto de decisões atendendo pedidos do PL e do PT e barrou publicações que vinculavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro ao crime organizado.

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Mendonça impediu o impulsionamento de um vídeo publicado pelo PL que relacionava Lula a pessoas investigadas por relação com o PCC e insinuava que por isso o presidente discordou da classificação da facção e do CV como terroristas.

Em relação a Flávio, o ministro determinou a retirada de duas postagem, uma dos deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) que o vinculava ao crime organizado e outra do também deputado André Janones (Avante-MG) que o relaciona a milícia, tráfico e ao assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).