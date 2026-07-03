Menções negativas a Flávio na redes predominaram após embate com Michelle

O embate travado entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nos últimos dias deixou um saldo negativo para o parlamentar nas redes sociais.

Entre as menções a Flávio, predominou um sentimento negativo (50,8% das publicações), seguido do neutro (29%) e, por último, do positivo (20,2%).

As informações são de uma análise feita pela Ágora Comunicação e Public Affairs.

Os dados foram coletados entre 24 de junho, quando Michelle publicou um vídeo com críticas ao enteado, e o 2 de julho.

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A ex-primeira-dama liderou em menções: 1,76 milhão contra 590 mil de Flávio.

No engajamento das publicações de maior repercussão, também houve vantagem para a ex-primeira-dama (6,1 milhões contra 3,1 milhões de interações).

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O levantamento identificou duas ondas da discussão: a primeira com o próprio vídeo de Michelle, e a segunda com a repercussão da declaração do blogueiro Paulo Figueiredo, aliado de Flávio, de que “mulher vota mal”.