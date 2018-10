Candidato do governo do presidente Michel Temer ao Palácio do Planalto, o ex-ministro Henrique Meirelles (MDB) afirmou neste domingo que sai das eleições “muito gratificado”.

“Posso não ganhar o seu voto, mas eu vou ganhar o seu respeito. Isso é o que é o fundamental. O que o Brasil está precisando, antes de mais nada, é de respeito. Respeito ao povo, respeito aos direitos fundamentais, respeito ao direito de cada um de ter uma vida digna, e respeito ao governo”, afirmou o ex-ministro da Fazenda após votar em São Paulo.

Meirelles investiu milhões de reais do próprio bolso na sua candidatura, mas não conseguiu angariar apoio popular, tendo alcançado apenas 2% das intenções de voto nas últimas pesquisas.

Segundo ele, sua mensagem fundamental é a de competência para que o povo volte a acreditar no Brasil, no governo e nos governantes, sem que as eleições sejam um momento de tentar apenas evitar o pior.

“É isso que ofereço ao povo brasileiro. Competência e um resultado concreto de todas as vezes que participei do governo. Nunca tive uma denúncia de corrupção, não tenho nenhum processo. Eu saio desta eleição muito gratificado por todo carinho que recebi no país inteiro, por todo reconhecimento e por todo trabalho já feito no Brasil tirando o país de recessões e trabalhando para melhorar a situação brasileira”, afirmou.

Sobre o apoio do candidato do seu partido ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, a Jair Bolsonaro (PSL), anunciado na última semana, Meirelles afirmou que todos podem especular com hipóteses. “Cada um vai ter de se posicionar no segundo turno. E caso eu passe para o segundo turno, essa dúvida estará resolvida.”

(Com Estadão Conteúdo, Reuters e Agência Brasil)