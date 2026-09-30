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Política

Meio/Ideia: O percentual de eleitores podem mudar de voto na reta final do primeiro turno

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 30, mostra o nível de decisão do eleitorado a quatro dias da votação

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 09h12 | Atualizado em 30 set 2026, 09h50
SAO PAULO, BRAZIL - OCTOBER 30: A Brazilian woman leaves a polling station after voting on October 30, 2022 in Sao Paulo, Brazil. Brazilians vote for president between Lula da Silva and Brazil's President Jair Bolsonaro. (Photo by Daniel Munoz/VIEWpress)
Mulher em zona eleitoral de São Paulo - 30/10/2022 (Daniel Munoz/VIEWpress/Getty Images)
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Meio/Ideia: O percentual de eleitores podem mudar de voto na reta final do primeiro turno Priorize VEJA no Google

A quatro dias do primeiro turno das eleições, cerca de um terço dos eleitores brasileiros ainda admite mudar de voto. Segundo pesquisa nacional Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 30, 31,5% dizem considerar a possibilidade de trocar de candidato na reta final da campanha, enquanto 68,5% afirmam já estar decididos.

O dado ganha relevância em uma disputa presidencial marcada pela proximidade entre os dois candidatos numericamente à frente. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 39,4% das intenções de voto, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 38,4%. Os dois estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

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Como está a disputa na reta final?

Lula e Flávio aparecem separados por apenas 1 ponto percentual no principal cenário de primeiro turno testado pela pesquisa. O petista registra 39,4%, ante 38,4% do senador. Na sequência aparecem Augusto Cury (Avante), com 6,7%; Renan Santos (Missão), com 4,5%; Ronaldo Caiado (PSD), com 4,4%; e Romeu Zema (Novo), com 3,5%.

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A pesquisa também mostra equilíbrio em uma eventual disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno: o presidente tem 48,5%, e o senador, 48%, resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro.

O que mudou desde a pesquisa anterior?

Na pesquisa Meio/Ideia divulgada em 9 de setembro, Lula aparecia com 38,4% das intenções de voto no primeiro turno, contra 37,3% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury tinha 6,6%, Renan Santos e Ronaldo Caiado marcavam 4% cada, enquanto Romeu Zema e Pablo Marçal registravam 1,5% cada. Na rodada desta quarta-feira, Lula passou a 39,4% e Flávio a 38,4%, mantendo o empate técnico entre os dois dentro da margem de erro.

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No segundo turno, o levantamento de 9 de setembro mostrava igualdade numérica: Lula e Flávio tinham 46% cada. 

Como foi feita a pesquisa?

O Meio/Ideia ouviu 2.000 eleitores em todo o país, por telefone, entre 25 e 28 de setembro de 2026. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-08706/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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