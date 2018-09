A equipe de médicos que trata o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL), suspendeu a alimentação oral um dia depois de o presidenciável conseguir ingerir comida normalmente. Ele está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em razão de um ataque a faca que sofreu durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) no último dia 6.

Boletim médico do hospital, divulgado às 11h desta quarta-feira, informa que o presidenciável voltou a ingerir nutrientes apenas pela via endovenosa (por meio de soro) em razão do surgimento de uma distensão abdominal (inchaço no abdômen causado pela falta de atividade intestinal).

A nota também diz que o estado de saúde de Bolsonaro segue estável. Ele continua fora da UTI, em cuidados semi-intensivos, sem febre ou outros sinais de infecção. Os exames laboratoriais também permanecem estáveis. Na terça-feira, quando o candidato deixou a UTI, os médicos já haviam retirado uma sonda.