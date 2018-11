Por inflamação, médicos do Albert Einstein adiam cirurgia de Bolsonaro

A equipe médica do hospital Albert Einstein, em São Paulo, decidiu adiar a cirurgia do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para reverter a colostomia a que ele se submeteu desde que sofreu um atentado, em setembro. O procedimento estava previsto para acontecer no dia 12 de dezembro, após sua diplomação no Tribunal Superior Eleitoral.

Bolsonaro esteve na capital paulista nesta sexta-feira para ser avaliado pelos médicos Antônio Luiz Macedo e Leandro Echenique, que o acompanha desde o atentado. De acordo com boletim médico assinado por eles e Miguel Cendoroglo, diretor do hospital, o presidente eleito e “encontra-se bem clinicamente e mantém ótima evolução”.

“Porém os exames de imagem ainda mostram inflamação do peritônio e processo de aderência entre as alças intestinais. A equipe decidiu em reunião multiprofissional postergar a realização da reconstrução do trânsito intestinal. O paciente será reavaliado em janeiro para definição do momento ideal da cirurgia”, afirma nota divulgada pelo hospital.

O objetivo da cirurgia, que será a terceira a que Bolsonaro irá se submeter, é remover a bolsa de colostomia e restabelecer o trânsito intestinal. O prazo para recuperação de um procedimento como esse é estimado em duas semanas. Ainda em outubro, antes do segundo turno, Macedo já havia alertado que se a cirurgia fosse feita este ano não haveria garantias de que ele estaria completamente recuperado para uma eventual cerimônia de posse.

Bolsonaro sofreu um atentado a facada no dia 6 de setembro, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG). O autor, Adélio Bispo de Oliveira, foi identificado e preso no mesmo dia. Um laudo psiquiátrico solicitado pela defesa do acusado apontou que ele sofre de um transtorno grave. Adélio está é um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande.