Medalha Chiquinha Gonzaga: Índia Armelau é homenageada pela Câmara do Rio após polêmicas
Deputada do PL já foi alvo de decisão da Justiça do Trabalho após sugerir que empresários demitissem funcionários que votaram em Lula
Dois dias depois de a Câmara do Rio conceder a Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada paulista eleita Eduarda Campopiano (PL), os vereadores aprovaram, nesta quinta-feira, 26, a entrega da mesma honraria à deputada estadual fluminense Índia Armelau (PL). A parlamentar já esteve no centro de controvérsias por declarações e propostas que provocaram críticas de adversários políticos.
Em outubro, após o segundo turno das eleições, uma decisão liminar da Justiça do Trabalho determinou que ela não estimulasse empregadores a perseguir ou demitir funcionários por suas convicções políticas. A medida veio após Armelau publicar nas redes sociais uma mensagem dirigida a empresários, sugerindo que verificassem se seus empregados haviam votado em Lula e questionando a permanência de quem, segundo ela, “odeia empresários”.
A deputada também é autora de um projeto de lei que pretende proibir a participação de crianças e adolescentes em eventos LGBTQIA+, sob a justificativa de que esses ambientes seriam impróprios para menores. Em maio de 2025, o deputado Carlos Minc (PSB), relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, apresentou parecer pela inconstitucionalidade do texto.
Apesar das controvérsias, a justificativa para a Medalha Chiquinha Gonzaga ressalta sua trajetória esportiva — ela já disputou a Copa do Mundo de natação — e sua atuação parlamentar, incluindo a relatoria de uma CPI sobre crimes de violência cibernética contra mulheres.
A proposta da homenagem foi apresentada por Alana Passos (PL), Rogério Amorim (PL), Fernando Armelau (PL), Diego Faro (PL), Gigi Castilho (PL), Poubel (PL) e Talita Galhardo (PSDB). A votação terminou com 21 votos favoráveis e nove contrários. Eleita em 2022, Armelau foi reeleita em outubro para a Alerj como a candidata mais votada do estado, com 248.504 votos. Entre suas iniciativas legislativas estão projetos de defesa pessoal para vítimas de violência doméstica e de incentivo à participação feminina no esporte, além de medidas voltadas à inclusão de crianças e adolescentes com deficiência no paradesporto.
Entrega de medalha à Campopiano já havia causado polêmica
A Medalha Chiquinha Gonzaga é destinada a mulheres que se destacam em causas democráticas, humanitárias e culturais. A concessão da honraria a Eduarda Campopiano, na terça-feira, 24, também gerou críticas. A decisão não havia sido divulgada previamente pela Câmara, e abaixo-assinados contrários à homenagem circularam na internet — um deles ultrapassou um milhão de assinaturas. Entre os argumentos dos críticos está a oposição entre o legado de Chiquinha Gonzaga, que enfrentou convenções machistas de seu tempo, e as posições de Campopiano, que se define como antifeminista e já declarou não acreditar na existência do feminicídio.
Quem foi Chiquinha Gonzaga?
Compositora, pianista e maestrina, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) foi uma figura pioneira na música brasileira e na luta pela emancipação feminina. Nascida no Rio de Janeiro, tornou-se a primeira mulher a reger uma orquestra no país e ajudou a popularizar gêneros como o choro, a polca e o maxixe. Também participou de movimentos abolicionistas e republicanos e rompeu com o marido em uma época em que a separação era socialmente condenada, sobretudo quando partia de uma mulher.