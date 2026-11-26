Dois dias depois de a Câmara do Rio conceder a Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada paulista eleita Eduarda Campopiano (PL), os vereadores aprovaram, nesta quinta-feira, 26, a entrega da mesma honraria à deputada estadual fluminense Índia Armelau (PL). A parlamentar já esteve no centro de controvérsias por declarações e propostas que provocaram críticas de adversários políticos.

Em outubro, após o segundo turno das eleições, uma decisão liminar da Justiça do Trabalho determinou que ela não estimulasse empregadores a perseguir ou demitir funcionários por suas convicções políticas. A medida veio após Armelau publicar nas redes sociais uma mensagem dirigida a empresários, sugerindo que verificassem se seus empregados haviam votado em Lula e questionando a permanência de quem, segundo ela, “odeia empresários”.

A deputada também é autora de um projeto de lei que pretende proibir a participação de crianças e adolescentes em eventos LGBTQIA+, sob a justificativa de que esses ambientes seriam impróprios para menores. Em maio de 2025, o deputado Carlos Minc (PSB), relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, apresentou parecer pela inconstitucionalidade do texto.

Apesar das controvérsias, a justificativa para a Medalha Chiquinha Gonzaga ressalta sua trajetória esportiva — ela já disputou a Copa do Mundo de natação — e sua atuação parlamentar, incluindo a relatoria de uma CPI sobre crimes de violência cibernética contra mulheres.

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A proposta da homenagem foi apresentada por Alana Passos (PL), Rogério Amorim (PL), Fernando Armelau (PL), Diego Faro (PL), Gigi Castilho (PL), Poubel (PL) e Talita Galhardo (PSDB). A votação terminou com 21 votos favoráveis e nove contrários. Eleita em 2022, Armelau foi reeleita em outubro para a Alerj como a candidata mais votada do estado, com 248.504 votos. Entre suas iniciativas legislativas estão projetos de defesa pessoal para vítimas de violência doméstica e de incentivo à participação feminina no esporte, além de medidas voltadas à inclusão de crianças e adolescentes com deficiência no paradesporto.

Entrega de medalha à Campopiano já havia causado polêmica

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A Medalha Chiquinha Gonzaga é destinada a mulheres que se destacam em causas democráticas, humanitárias e culturais. A concessão da honraria a Eduarda Campopiano, na terça-feira, 24, também gerou críticas. A decisão não havia sido divulgada previamente pela Câmara, e abaixo-assinados contrários à homenagem circularam na internet — um deles ultrapassou um milhão de assinaturas. Entre os argumentos dos críticos está a oposição entre o legado de Chiquinha Gonzaga, que enfrentou convenções machistas de seu tempo, e as posições de Campopiano, que se define como antifeminista e já declarou não acreditar na existência do feminicídio.

Quem foi Chiquinha Gonzaga?

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Compositora, pianista e maestrina, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) foi uma figura pioneira na música brasileira e na luta pela emancipação feminina. Nascida no Rio de Janeiro, tornou-se a primeira mulher a reger uma orquestra no país e ajudou a popularizar gêneros como o choro, a polca e o maxixe. Também participou de movimentos abolicionistas e republicanos e rompeu com o marido em uma época em que a separação era socialmente condenada, sobretudo quando partia de uma mulher.