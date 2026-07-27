MDB libera diretórios estaduais na disputa presidencial pela primeira vez em 20 anos

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Em Convenção Nacional, o MDB concedeu autonomia aos seus diretórios regionais para a disputa presidencial, focando no fortalecimento das bancadas estaduais. É a primeira vez desde 2006 que o partido opta pela neutralidade nacional, visando união e bons resultados locais. Saiba mais sobre essa estratégia.

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Em deliberação na Convenção Nacional nesta segunda-feira, 27, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) concedeu autonomia aos seus diretórios regionais na disputa presidencial de outubro. A decisão tem por objetivo fortalecer as bancadas estaduais e dar foco total à eleição de governadores, senadores e deputados.

Esta será a primeira vez que o MDB opta pela neutralidade desde o primeiro turno de 2006. Com a medida, cada estado poderá negociar coalizões locais conforme as particularidades políticas de cada região.

O presidente nacional do partido, Baleia Rossi, avalia como positivo o fato de a sigla não firmar coligações formais no plano nacional: “A liberação acaba unindo e pacificando, deixando o partido mais forte para que, nos estados, tenhamos um resultado bastante positivo”, afirma o emedebista, que concorre à reeleição para deputado federal por São Paulo.

A sigla demonstra otimismo para o desempenho nas urnas, projetando crescimento de suas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Atualmente, o MDB soma 10 pré-candidatos a governadores em todo o país, sendo que parte deles ainda aguarda pela chancela das convenções estaduais.