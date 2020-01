MDB do Rio se organiza para disputar eleições após prisões da Lava Jato

Depois de ser dizimado pela Operação Lava Jato e ter os seus principais caciques presos por corrupção, o MDB do Rio de Janeiro busca ressurgir. De olho nas eleições municipais deste ano, o partido não descarta lançar candidatura própria na capital contra a reeleição de Marcelo Crivella (Republicanos). Há ainda a possibilidade de apoiar um nome a ser indicado pelo governador Wilson Witzel (PSC) ou o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), ex-integrante da legenda e aliado no pleito de 2018 ao Palácio Guanabara.

O MDB fluminense articula também, sem alarde, candidaturas a prefeituras da Baixada Fluminense e interior do estado. A sigla é presidida pelo ex-deputado federal Leonardo Picciani. Ele é filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Jorge Picciani, preso na Operação Cadeia Velha, braço da Lava-Jato, e ministro do Esporte no governo Temer. Leonardo divide as articulações com Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias.

A intenção de lançar candidatura na capital tem o empenho do MDB nacional, comandado pelo deputado federal Baleia Rossi. Mas o partido tem encontrado dificuldades para achar um candidato com condições reais de vitória. As prisões dos ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão; do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e de outros políticos levaram o partido ao fundo do poço. Com os escândalos de roubalheira aos cofres públicos, integrantes que sobreviveram não descartam uma debandada para evitar o desgaste eleitoral.

“Vamos observar mais um pouco o quadro no Rio. Saber quem será o candidato a ser lançado pelo governador Witzel. Mas, se o MDB decidir lançar um nome (para concorrer à Prefeitura do Rio), talvez seja alguém de fora da política com sucesso na sua área de atuação. Estamos avaliando”, afirmou uma fonte emedebista.

Witzel ensaia lançar a juíza Glória Heloiza, que é evangélica. O governador já fez elogios públicos à magistrada embora não tenha batido o martelo. Os interlocutores de Witzel nas negociações com o MDB são o secretário da Casa Civil, André Moura, e Pastor Everaldo, dono do PSC, ambos com total influência no atual governo. Vale lembrar que parlamentares do MDB fizeram indicações para cargos no Guanabara.