Mauro Cid será ouvido no STF nesta quinta após PF apontar omissões em delação

O tenente-coronel Mauro Cid será ouvido na tarde desta quinta-feira, 21, no Supremo Tribunal Federal, após a Polícia Federal apontar em relatório omissões e contradições no acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A PF pediu a anulação da colaboração do militar, mas o ministro Alexandre de Moraes deve decidir depois de ouvir o próprio colaborador e também a Procuradoria-Geral da República.

A audiência foi marcada por Moraes. “Em virtude das contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal na PET 13.236, designo a realização de audiência para oitiva de Mauro Cid, no dia 21/11/2024, às 14h, na sala de audiências do STF, para esclarecimentos relacionados aos termos da colaboração (regularidade, legalidade, adequação e voluntariedade)”, escreveu o magistrado.

Na última terça-feira 19, Cid prestou depoimento aos investigadores e negou que soubesse do plano descoberto pela PF que levou à prisão quatro militares do Exército e um policial federal acusados de planejar matar Lula, Geraldo Alckmin e o próprio Moraes. A operação ocorreu no mesmo dia.

Se tiver o acordo anulado, Mauro Cid perde os benefícios obtidos com suas confissões sobre condutas criminosas envolvendo bolsonaristas, mas suas revelações seguirão válidas nos inquéritos que tramitam contra Jair Bolsonaro e outros investigados. O militar também pode voltar à prisão.