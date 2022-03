Mauro Carlesse, governador afastado do Tocantins, renuncia ao cargo

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse (União-TO), que foi afastado em outubro, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acaba de renunciar ao cargo. VEJA teve acesso à carta de renúncia. A Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou ontem, em primeiro turno, por unanimidade, parecer do relator da Comissão Especial de impeachment do governador, deputado Junior Geo (PROS). A votação em segundo turno do parecer ocorreria ainda hoje, mas Carlesse antecipou a decisão de deixar o cargo.

Na carta de Carlesse, que segue abaixo, o governador nega as acusações de corrupção. Em outubro, Carlesse foi afastado por seis meses do cargo de governador pelo ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O afastamento se deu após operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados na residência oficial do governador, por obstrução de justiça.

Inquéritos que tramitam no STJ mostram fortes indícios de pagamento de propinas em negócios envolvendo o Plano de Saúde dos Servidores o Tocantins e ainda a existência de uma estrutura montada para lavagem de dinheiro. Veja mostrou em novembro que Carlesse usou a máquina do estado para investigar suposta infidelidade da esposa e ainda forjou flagrante de drogas contra um desafeto. A cúpula de seu governo montou uma central clandestina de grampos na Polícia Civil do Tocantins e há indícios de que o governador está por trás de dossiês falsos contra adversários políticos.

Em outubro, quando foi afastado do cargo pelo STJ, Carlesse divulgou um vídeo direcionado a seus eleitores. “Meus amigos, ainda não tivemos acesso às informações em relação as acusações, mas estou tranquilo e tenho certeza que logo tudo será esclarecido”, disse o então governador. Com a renúncia de Carlesse, o Tocantins continua com o governador Wanderlei Barbosa Castro (Republicanos). Ele vem ocupando o cargo de governador desde outubro, após o afastamento do titular, Carlesse.

A renúncia de Carlesse representa uma vitória para o deputado estadual Junior Geo, o único que fazia oposição a Mauro Carlesse no governo. Geo comemorou o afastamento do governador. “É um momento histórico para o estado do Tocantins, em função de denúncias que eu já apontava desde 2019”, diz Geo. “Ninguém renuncia sem ter culpa”. Os indícios de de corrupção são tão fortes no governo do Tocantins que Carlesse foi abandonado por toda a sua base de sustentação na Assembleia Legislativa.