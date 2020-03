Marqueteiro do futuro partido de Bolsonaro contrai coronavírus nos EUA

O publicitário Sergio Lima, responsável pelo marketing da Aliança Pelo Brasil, foi diagnosticado neste domingo, 15, com coronavírus. Ele viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, para participar de um evento que reuniu empresários brasileiros. Lima admitiu que se encontrou algumas vezes por lá com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que estava em visita oficial ao país na última semana.

Em contato com VEJA, o marqueteiro do futuro partido do presidente disse que está com sintomas de uma gripe comum e que cumpre quarentena em sua casa em São Paulo. Lima não viajou no avião presidencial nem participou do jantar com o presidente americano Donald Trump no resort de Mar-a-Lago, em Palm Beach.

O publicitário é o sexto indivíduo que se encontrou com Bolsonaro nos EUA e foi diagnosticado com coronavírus. Da comitiva do presidente, foram infectados o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, o futuro embaixador nos EUA, Nestor Forster, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e a advogada Karina Kufa. O prefeito de Miami, Francis Suarez, também esteve com Bolsonaro e acabou contraindo a doença.