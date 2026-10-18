Marqueteiro de Lula, Sidônio Palmeira critica Flávio por movimentação no debate

O marqueteiro da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sidônio Palmeira, reclamou neste domingo, 18, da movimentação do senador Flávio Bolsonaro durante o debate promovido pela Band.

A reclamação foi motivada pela estratégia de Flávio de circular atrás do presidente enquanto ele falava, fazendo gestos de reprovação e aparecendo no enquadramento da câmera. A movimentação, que começou a partir do segundo bloco, levou Sidônio a pedir uma intervenção dos moderadores. A queixa do marqueteiro de Lula rendeu alguma reação apenas no bloco das considerações finais, quando a mediação do debate pediu que o presidenciável do PL restringisse esse comportamento.

A estratégia pode ter efeito também sobre a circulação de vídeos do debate nas redes sociais. Ao permanecer no enquadramento enquanto Lula fala, Flávio dificulta a produção de cortes em que o presidente apareça sozinho e, com gestos de reprovação, tenta transmitir ao público a ideia de que o adversário está mentindo.

O episódio contribuiu para uma discussão nos bastidores ao fim do debate. A movimentação de Flávio motivou a reação de aliados de Lula, entre eles o deputado federal André Janones (Avante-MG) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

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O confronto deste domingo foi o primeiro debate direto entre Lula e Flávio no segundo turno da eleição presidencial de 2026. Além da troca de acusações sobre corrupção e da disputa por propostas, a movimentação dos candidatos no estúdio se tornou mais um elemento da estratégia de comunicação das campanhas.