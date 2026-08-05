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Política

Marqueteiro de Flávio provoca Lula por criticar agressão a mulheres: ‘Perdeu o voto do filho’

Prestes a assumir campanha do PL, Duda Lima lembra denúncia de ex-companheira de caçula do presidente por violência doméstica em peça nas redes do Zero Um

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 06h29 | Atualizado em 5 ago 2026, 20h16
Homem de meia-idade, cabelo castanho escuro e óculos, vestindo camiseta preta, sentado em uma poltrona escura, sorrindo levemente para a câmera, com fundo cinza claro
Duda Lima: mesmo sem 'sim' oficial, marqueteiro já trabalha na campanha de Flávio Bolsonaro (Assessoria/Divulgação)
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Convidado por Flávio Bolsonaro para assumir o comando da comunicação de sua campanha presidencial pelo PL, o marqueteiro Duda Lima indicou, em declaração a VEJA, o tom que vai nortear o projeto eleitoral do candidato de oposição de agora em diante. “Ao lançar sua candidatura à reeleição, Lula disse que quem bate em mulher não precisava votar nele. Perdeu o voto do próprio filho”, provocou o publicitário, referindo-se à denúncia que a médica Natália Schincariol apresentou há dois anos contra seu ex-companheiro Luís Cláudio Lula da Silva, o caçula do petista, por violência doméstica.

Desde então, a Justiça autorizou e renovou três vezes uma medida protetiva que proíbe o empresário de se aproximar de Natália. A restrição, amparada no entendimento de que persistem riscos para a médica, segue em vigor. O filho de Lula também foi proibido de citá-la publicamente. Em um primeiro momento, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a denúncia, mas concluiu não haver indícios de crime. Ainda assim, o caso segue, sob segredo de Justiça, bem como um processo separado de partilha de bens.

Sob orientação de Lima, a equipe de redes sociais do Zero Um publicou nesta segunda-feira, 3, um vídeo, feito com uso de inteligência artificial, conjugando a declaração de Lula com notícias publicadas à época a respeito da acusação contra seu filho mais novo, na tentativa de insinuar uma contradição no discurso do presidente sobre o enfrentamento à violência contra mulheres.

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“Lula diz que não compactua com agressor, mas nunca puniu o filho por ter feito isso”, afirma um narrador não identificado na conclusão da peça. Quem acompanhou a chegada do novo marqueteiro contou que a diretriz é atacar o adversário por meio de comparações diretas com fragilidades normalmente atribuídas a Flávio Bolsonaro, como a rejeição maior que a média geral entre o eleitorado feminino e a dificuldade de se conectar com o público evangélico.

De acordo com a rota que Lima delineou nos primeiros contatos com a equipe do QG eleitoral bolsonarista, serão cada vez mais frequentes conteúdos audiovisuais abordando flancos abertos do petista. No tema da corrupção, a campanha do Zero Um vem repisando as suspeitas por tráfico de influência que recaem sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, investigado pela Polícia Federal a partir de citações no escândalo das fraudes ao INSS, e, agora, a confirmação de que Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente e responsável por sua agenda na campanha, recebeu dinheiro da empresária Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha responsável por apresentá-lo ao lobista conhecido como “Careca do INSS”. Depois da revelação do caso pelo Poder360, Marcola disse ter tomado um empréstimo pessoal com ela, que já teria sido quitado.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Lula se pronunciou em mais de uma ocasião sobre a investigação contra Lulinha, afirmando que seu filho precisa “provar sua inocência” e que, se ele for culpado, “vai ter que pagar como todo mundo”, mas nunca falou publicamente sobre as acusações da ex do caçula de que teria sido agredida física e psicologicamente por ele.

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No início do ano, Duda Lima havia anunciado que não trabalharia em campanha alguma nas eleições de 2026. As críticas de aliados de Flávio Bolsonaro aos rumos de sua comunicação até aqui fizeram o coordenador de sua campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), anunciar, na última quinta-feira, a saída da dupla Eduardo Fischer e Alexandre Oltramari, cujo contrato chegou ao fim e não foi renovado, e estender o convite a Lima.

Muito próximo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que conhece há mais de vinte anos, Duda Lima foi alvo tanto de afagos como de provocações de políticos que se esforçavam para convencê-lo a embarcar no principal projeto presidencial da direita. Ao chegar para uma reunião na última sexta-feira em São Paulo com Flávio Bolsonaro e alguns de seus principais aliados, o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) puxou uma salva de palmas para o publicitário. Acompanharam os aplausos o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), os candidatos ao Senado Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) e um pelotão de vereadores. Em momentos menos calorosos, o marqueteiro ouviu de outros políticos que seria “covarde” se decidisse não encabeçar a comunicação eleitoral do Zero Um.

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