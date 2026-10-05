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Política

Marisa Monte aproveita sucesso de turnê para fazer show beneficente no Rio

Evento em prol de Instituto da Providência ocorrerá durante quarta edição da Brava Arena Jockey em 6 de novembro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 18h30 | Atualizado em 6 out 2026, 10h09
Cantora Marisa Monte sorrindo, com cabelo preso e roupa escura, tocando guitarra em um telão gigante com iluminação rosa, enquanto uma orquestra e uma cantora de vestido rosa se apresentam no palco, com a plateia ao fundo registrando o show com celulares
Marisa Monte  (Leo Aversa/Divulgação)
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A cantora Marisa Monte levará mais uma apresentação da exitosa turnê Phonica ao Rio de Janeiro. Em 6 de novembro, a artista integrará a programação da quarta edição da Brava Arena Jockey, em uma iniciativa beneficente, com arrecadação destinada para o Instituto da Providência.

O evento especial inaugura a primeira noite beneficente da Brava Arena Jockey unindo cultura, música, entretenimento e responsabilidade social em prol da mobilização de recursos para o combate à pobreza.

“A Brava Arena Jockey acredita que a cultura também pode ser uma ferramenta de transformação. Essa parceria com o Instituto da Providência nos permite criar uma experiência especial para o público e, ao mesmo tempo, contribuir diretamente para uma causa tão importante. É uma oportunidade de unir cultura, entretenimento e responsabilidade social em uma noite especial”, afirma Simon Fuller, idealizador da Brava Arena Jockey.

Nos mesmos moldes do que vem fazendo nos últimos meses, Marisa levará ao palco, além de sua banda, uma orquestra de 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur.

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“Participar de um evento beneficente para o Instituto da Providência é uma forma de fortalecer o caráter social da arte, da música e da cultura. Essa ação beneficia milhares de jovens, crianças e mulheres, promovendo assistência, capacitação e dignidade humana para aqueles que mais necessitam de apoio. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitos, combatendo a pobreza, gerando inclusão e inspirando amor e esperança através da arte”, destaca Marisa.

A conselheira do Instituto da Providência, Glória Severiano Ribeiro, classifica a noite como um novo capítulo na história de mobilização da organização sem fins lucrativos que capacita mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade para geração de renda e independência financeira. “Estamos ainda em busca de patrocinadores para conseguirmos ter o impacto que esperamos. Com o dinheiro arrecadado, vamos conseguir ajudar muitas pessoas que fazem parte dos nossos programas de capacitação profissional e geração de renda”.

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