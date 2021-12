Mario Frias diz que hotel barrou sua esposa por não ter passaporte vacinal

O secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, disse em suas redes sociais, na noite de sábado 19, que sua mulher e sua filha de 10 anos foram barradas em um hotel do Rio de Janeiro por não terem o passaporte de vacinação. Frias postou xingamentos durante seu relato e ameaçou processar estabelecimento.

No início deste mês, o Rio ampliou a exigência do passaporte vacinal para locais como hotéis, ambientes internos de bares, shoppings e serviços de transporte individual, como táxi e aplicativos. A esposa de Frias não tinha o comprovante de vacinação na hora do check-in, não atendendo, portanto, às exigências estabelecidas pela gestão do prefeito Eduardo Paes (PSD) em decreto.

“Estou viajando a trabalho, quando recebo a notícia de que minha esposa foi expulsa de um hotel no Rio de Janeiro, junto com minha filha de 10 anos, porque não tinham essa porcaria criminosa do passaporte de vacinação. Descobri que isso se deu por causa de um decreto criminoso, onde um burocrata de m… se comporta como um tirano de bordel. É inacreditável o rumo que o mundo está tomando!”, reclamou Frias em sua conta pessoal no Twitter.

“Um m… inútil ter a coragem de impedir minha família de ter um teto para dormir às 21h da noite é criminoso. O mais revoltante é que, enquanto eles tratam o povo como escravo, estão por aí farreando e bebendo, como canalhas hipócritas que são! Irei processar todos os responsáveis por esse ato. Vocês não irão tomar minha liberdade e da minha família sem que eu lute por ela. Vagabundos!”

Procurado por VEJA neste domingo, 19, o secretário encaminhou à reportagem um vídeo de Eduardo Paes numa roda de samba e fez o seguinte comentário: “O prefeitinho na esbórnia, bebendo até cair, enquanto trata o carioca como escravo.”