Marinho ironiza fim de sigilo do Master e diz que ‘Fachin atendeu pedido de Lula’

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O senador Rogério Marinho (PL-RN) ironiza a quebra parcial de sigilo do Caso Master, determinada por Fachin, sugerindo que atende a um pedido de Lula. A medida atinge Flávio Bolsonaro, investigado por suposta lavagem de dinheiro em um filme sobre Jair Bolsonaro. Marinho exige a mesma régua para inquéritos de Moraes e Dino, como os das fake news e orçamento secreto.

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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ironizou a quebra parcial do sigilo sobre as investigações do Caso Master, determinada no final da noite de ontem pelo ministro Edson Fachin, presidente do STF, e disse que a ação acata um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vou parabenizar o ministro Fachin, que atendeu o pedido do Lula, e esperar que a mesma régua seja utilizada no famigerado inquérito das fake news [do ministro Alexandre de Moraes], e [no das] milícias digitais [do ministro Flávio Dino], para que a sociedade possa entender o nível de perseguição e descumprimento da lei praticados por AM”, escreveu numa rede social.

A sigla AM, pelo contexto, faz referência ao ministro Alexandre de Moraes, um dos principais alvos do bolsonarismo, sempre chamado de perseguidor. Moraes foi o juiz responsável pela condenação e prisão de Jair Bolsonaro e, durante o governo dele, já era alvo constante.

Logo em seguida, o senador voltou a falar sobre “atender um pedido de Lula” e disse “esperar que a mesma régua [derrubada de sigilos] seja utilizada no tal inquérito do ‘orçamento secreto’, que o ministro Dino conduz”.

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A derrubada do sigilo do Caso Master afetou em cheio a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, visto que se tornou público que ele é investigado por suposta lavagem de dinheiro por meio da produção executiva do filme Dark Horse, uma obra que contaria a história da vida de Jair Bolsonaro.

Há alguns meses, veio à tona que Flávio pediu milhões de reais a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme. Quanto do dinheiro foi de fato repassado e aplicado ainda não foi informado por Flávio. O destino do dinheiro também é uma interrogação, visto que teria sido enviado para um fundo nos Estados Unidos, administrado por pessoas ligadas ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

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Apesar disso tudo, a derrubada do sigilo foi parcial. Para o público geral, apenas algumas informações foram divulgadas, as demais foram abertas para todos os ministros da Suprema Corte — deixando que qualquer magistrado se informe dos processos que são conduzidos por seus colegas na integralidade.

Vou parabenizar o ministro Fachin que atendeu o pedido do Lula, e esperar que a mesma régua seja utilizada no famigerado inquérito das fakes News, e milícias digitais, para que a sociedade possa entender o nível de perseguição e descumprimento da lei praticados por AM. https://t.co/YI7x2f16qI — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) September 11, 2026