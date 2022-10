Marina Silva vai à delegacia após ser xingada por bolsonaristas

A ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede) registrou um boletim de ocorrência após ter sido alvo de xingamentos por um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As hostilidades aconteceram na noite de sexta-feira, 21, enquanto Marina jantava em um restaurante em Belo Horizonte (MG).

Em coletiva neste sábado, 22, Marina Silva afirmou que o ato aconteceu no momento em que ela, acompanhada de outras pessoas, estava saindo do restaurante. Antes das agressões verbais, contou, um grupo começou a gritar “mito” e “Bolsonaro”.

“Até aí tudo bem, é do jogo democrático. Nós também gritamos ‘Lula presidente’, nós também fazemos a nossa manifestação política. Só que uma pessoa gritou com palavras de baixo calão me chamando de vagabunda. Eu ouvi por duas vezes me chamar de vagabunda”, afirmou Marina.

“Algo que a gente não consegue compreender é a postura, a atitude de intimidar. E por que quando se trata de uma mulher é sempre nessa questão de natureza moral, de natureza sexual. Parece que o bolsonarismo não sabe lidar com as mulheres, não sabe lidar do ponto de vista político, não sabe não sabe lidar do ponto de vista ético. Não tem preparo para enfrentar aquelas que são a maioria da população brasileira”, acrescentou.

A ex-ministra afirmou ainda que o registro na delegacia serve para que “não se atrevam” a continuarem com as agressões. “Eles vão responder pelos crimes de misoginia [quando há ódio ou aversão à mulher], eles vão responder por todo esse machismo que estava soterrado e que eles levantaram a tampa dessa monstruosidade para dividir o Brasil”, afirmou.

Rompida com o PT desde as eleições de 2014, quando foi alvo de duros ataques durante a campanha de Dilma Rousseff, Marina Silva se reaproximou do partido nas eleições deste ano alegando riscos à democracia no governo Bolsonaro e tem viajado pelo Brasil ao lado de Lula.