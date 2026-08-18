Marina Silva se reúne com metalúrgicos e recebe título de cidadã no Grande ABC
Roteiro da candidata ao Senado prevê plenária sindical em SBC e sessão solene na Câmara de Mauá nesta terça-feira
A deputada federal e candidata ao Senado Marina Silva (REDE-SP) cumpre agenda nesta terça-feira (18) no ABC Paulista. Na parte da tarde, a ambientalista participa de uma plenária no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, berço político do presidente Lula. Em pauta, a integração entre os direitos trabalhistas e o desenvolvimento sustentável frente às mudanças climáticas.
Já no início da noite, Marina receberá o título de Cidadã Mauaense na Câmara Municipal de Mauá. A honraria será concedida em reconhecimento aos seus esforços na proteção do meio ambiente e por sua contribuição para a justiça social.
A agenda pelo Grande ABC prevê ainda a participação no lançamento de uma candidatura local. A equipe da candidata ressalta que os compromissos buscam aprofundar o diálogo com a população e promovem a escuta ativa das demandas de diferentes setores da sociedade paulista.