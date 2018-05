Marina Silva: Governo Temer só age quando situação sai do controle

A pré-candidata Marina Silva (Rede) criticou nesta quinta-feira a forma como o governo vem lidando com a greve dos caminhoneiros e a alta dos combustíveis. Em sabatina promovida pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT, ela afirmou que a equipe de Michel Temer não se antecipou ao aumento dos preços e só tomou a decisão de reduzir o valor do diesel após pressão política.

“Fazendo no olho do furacão, com a pressão política, a mensagem que passou externamente é que a Petrobras não se está se comportando de acordo com as regras do mercado. E aí vai uma desvalorização das ações da Petrobras na ordem de 11%”, disse Marina no evento. Segundo ela, o governo precisa se antecipar aos problemas em vez de agir apenas quando a situação sai do controle.

A presidenciável afirmou que a situação era previsível em razão da influência do dólar, mas que o combustível produzido internamente dá à Petrobras “margem para manejar essa situação”. “Se por um lado você não pode ter uma atitude dogmática contra a lógica do mercado, você não pode ter uma prática dogmática em relação ao mercado. Ninguém altera a tarifa de luz todo dia por causa da variação do dólar”, disse na sabatina.