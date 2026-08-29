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Política

Marina rebate Flávio Bolsonaro sobre clima: ‘Saneamento é importante, mas não resolve mudança do clima’

Em agenda ao lado de Haddad em Osasco, ambientalista chamou candidato do PL de 'negacionista' após sabatina no Jornal Nacional

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 14h07
Marina Silva
Marina Silva: ex-ministra de Lula é candidata do Senado por SP (Rogério Cassimiro/MMA/.)
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A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata ao Senado por São Paulo, Marina Silva (Rede), fez duras críticas e classificou como “negacionista” o senador e postulante à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), na manhã deste sábado (29).

A ambientalista participou de um ato de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), em Osasco. Marina reagiu à fala do primogênito de Jair Bolsonaro durante a entrevista ao Jornal Nacional desta sexta-feira (28), na qual Flávio declarou que a melhor forma de cuidar do meio ambiente é oferecendo “saneamento para a população” — o ’01’ citou como exemplo o marco legal aprovado durante o governo de seu pai.

Para a ministra do governo Lula, o adversário manipula informações para invalidar os esforços ambientais do governo federal. “Saneamento é importante? É. Mas o que resolve a mudança do clima é você ter uma agenda séria de mitigação. O governo Lula reduziu o desmatamento à metade do que o Bolsonaro deixou em menos de 4 anos”, afirmou Marina a jornalistas.

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