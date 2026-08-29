Marina rebate Flávio Bolsonaro sobre clima: ‘Saneamento é importante, mas não resolve mudança do clima’
Em agenda ao lado de Haddad em Osasco, ambientalista chamou candidato do PL de 'negacionista' após sabatina no Jornal Nacional
A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata ao Senado por São Paulo, Marina Silva (Rede), fez duras críticas e classificou como “negacionista” o senador e postulante à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), na manhã deste sábado (29).
A ambientalista participou de um ato de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), em Osasco. Marina reagiu à fala do primogênito de Jair Bolsonaro durante a entrevista ao Jornal Nacional desta sexta-feira (28), na qual Flávio declarou que a melhor forma de cuidar do meio ambiente é oferecendo “saneamento para a população” — o ’01’ citou como exemplo o marco legal aprovado durante o governo de seu pai.
Para a ministra do governo Lula, o adversário manipula informações para invalidar os esforços ambientais do governo federal. “Saneamento é importante? É. Mas o que resolve a mudança do clima é você ter uma agenda séria de mitigação. O governo Lula reduziu o desmatamento à metade do que o Bolsonaro deixou em menos de 4 anos”, afirmou Marina a jornalistas.