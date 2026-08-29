Marina rebate Flávio Bolsonaro sobre clima: ‘Saneamento é importante, mas não resolve mudança do clima’

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Marina Silva, ex-ministra e candidata ao Senado, classificou Flávio Bolsonaro como “negacionista” por sua abordagem ambiental. Em ato de campanha de Haddad, ela refutou a ideia de que saneamento é a única solução para o meio ambiente, defendendo uma agenda de mitigação séria e destacando a redução do desmatamento no governo Lula.

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A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata ao Senado por São Paulo, Marina Silva (Rede), fez duras críticas e classificou como “negacionista” o senador e postulante à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), na manhã deste sábado (29).

A ambientalista participou de um ato de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), em Osasco. Marina reagiu à fala do primogênito de Jair Bolsonaro durante a entrevista ao Jornal Nacional desta sexta-feira (28), na qual Flávio declarou que a melhor forma de cuidar do meio ambiente é oferecendo “saneamento para a população” — o ’01’ citou como exemplo o marco legal aprovado durante o governo de seu pai.

Para a ministra do governo Lula, o adversário manipula informações para invalidar os esforços ambientais do governo federal. “Saneamento é importante? É. Mas o que resolve a mudança do clima é você ter uma agenda séria de mitigação. O governo Lula reduziu o desmatamento à metade do que o Bolsonaro deixou em menos de 4 anos”, afirmou Marina a jornalistas.