Marina nega convite de Lula para assumir posto de autoridade climática

Após se reunir com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-ministra e deputada eleita Marina Silva (Rede) esclareceu que não foi convidada pelo petista para assumir a autoridade climática e defendeu que o cargo seja vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, da qual já foi titular.

“Tive uma boa conversa com o Lula sobre os rumos da política socioambiental do país. Esclareço que no encontro não tratamos sobre convite para assumir a autoridade climática, que defendo ser um cargo técnico vinculado ao Ministério do Meio Ambiente”, escreveu no Twitter.

A declaração de Marina vem na esteira das negociações para a pasta do Meio Ambiente. Antes do encontro com a ex-ministra, Lula se reuniu com a senadora Simone Tebet (MDB). Conforme divulgado pela imprensa, ela teria sido convidada para assumir a pasta e Marina ficaria responsável pela autoridade climática, o que depois foi negado por ela.

Havia a expectativa de que Tebet ficasse com a pasta do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, mas o posto foi oferecido ao deputado petista Wellington Dias, ex-governador do Piauí. A senadora também foi cotada para assumir o Ministério da Agricultura, mas disse a VEJA que não aceitaria o convite. Lula disse que anunciará até a semana que vem os nomes de mais 16 ministérios que estão sem definição.