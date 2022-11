Marina e ex-algozes acenam com cachimbo da paz no governo de transição

“Foi um ato político”. É assim que a ex-ministra deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) classifica sua turbulenta saída da pasta do Meio Ambiente em 2008 e o consequente rompimento com o governo Lula, quando diz ter perdido o embate com o agronegócio. Mais de dez anos depois e de volta ao entorno petista, Marina hoje divide espaço, no governo de transição, com os mesmos algozes que a forçaram ao tal “ato político” de deixar a Esplanada dos Ministérios. E garante que, de ambos os lados, as rusgas ficaram no passado. “Questionavam as medidas tomadas para reduzir o desmatamento da Amazônia no final de 2007 e, na hora em que eu não consegui fazer mais, saí (do governo). Agora, porém, o momento é de deixar os antigos problemas para trás”, disse ela VEJA.

Quando deixou o Meio Ambiente, o principal antagonista de Marina era o então governador do Mato Grosso Blairo Maggi, cuja família chegou a ser líder mundial na produção de soja no início dos anos 1990. Hoje o balcão no agro no governo de transição continua nas mãos do mesmo grupo e é formado por “sucessores” de Maggi fortemente alinhados ao empresário, como o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) e o deputado e cotado para o Ministério da Agricultura Neri Geller (PP-MT).

A VEJA Geller afirmou que a pacificação com ambientalistas é possível – desejável até, para que ambas as áreas caminhem juntas. “Temos projetos interligados como a ampliação do uso de defensivos agrícolas biológicos e a regulamentação do mercado de crédito de carbono como uma oportunidade para o agronegócio, com ênfase na sustentabilidade. Caminhamos juntos com o meio ambiente. Essa é a visão do novo governo”, diz.

A despeito do discurso de ambos os lados em prol de um armistício, os reflexos da atuação parlamentar de Fávaro e Geller para a proteção do meio ambiente estão longe de serem esquecidos por aliados de Marina. O primeiro foi responsável pelo parecer do chamado PL da Grilagem, que definiu o novo marco da regularização fundiária em terras da União. Ex-ministro de Dilma Rousseff, Geller, por sua vez, é o autor do projeto que extingue o licenciamento ambiental em mais de dez atividades de elevado risco ambiental, já aprovado na Câmara e em tramitação no Senado.