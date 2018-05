Marina e Ciro têm maior potencial de crescimento, aponta CNT/MDA

Embora não lidere a pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira, a pré-candidata da Rede nas eleições 2018, Marina Silva, tem o maior potencial de ampliação de votos segundo o levantamento: 33,1% dos entrevistados declararam que ela é uma candidata em que poderiam votar. Neste quesito, a ex-senadora é seguida por Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, que tem 31,7% de “poderia votar”. A diferença entre os dois é que Ciro tem uma menor rejeição (46,4% não votaria nele de jeito nenhum; um dos menores índices) do que Marina (56,5%).

Na sequência de potencial positivo vem o tucano Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo poderia receber o voto de 30,3% dos entrevistados. Sua rejeição, entretanto é de 55,5%. Preso e condenado na operação Lava Jato, o ex-presidente Lula tem o maior índice de fidelidade. Para 25,6% dos entrevistados, o petista é o único candidato em quem eles votariam — na sequência vem Jair Bolsonaro (PSL), que tem 13,1% da preferência exclusiva; os dois são os únicos que têm fidelidade acima dos dois dígitos.

O campeão de rejeição no levantamento da CNT/MDA é o presidente Michel Temer (MDB): 87,8% não votaria de nele de jeito nenhum. A pesquisa também mediu o grau de desconhecimento dos candidatos. Neste quesito, lideram Rodrigo Maia (DEM), com 34,2%, Fernando Haddad (PT) 34,1% e Henrique Meirelles (MDB) com 33,5%.

Os dados foram coletados entre os dias 9 e 12 de maio, com margem de erro de 2,2% e nível de confiança de 95%. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades federativas. A realizadora é o instituto MDA, contratado pela CNT. O número de registro do levantamento é o BR-09430/201

Veja o desempenho dos candidatos:

CIRO GOMES

é o único em que votaria (2,9%)

é um candidato em que poderia votar (31,7%)

não votaria nele de jeito nenhum (46,4%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (15,3%)

FERNANDO HADDAD

é o único em que votaria (0,9%)

é um candidato em que poderia votar (15,7%)

não votaria nele de jeito nenhum (46,1%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (34,1%)

GERALDO ALCKMIN

é o único em que votaria (1,6%);

é um candidato em que poderia votar (30,3%)

não votaria nele de jeito nenhum (55,9%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (8,4%)

HENRIQUE MEIRELLES

é o único em que votaria (0,2%)

é um candidato em que poderia votar (14,1%)

não votaria nele de jeito nenhum (48,8%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (33,5%)

JAIR BOLSONARO

é o único em que votaria (13,1%)

é um candidato em que poderia votar (22,1%)

não votaria nele de jeito nenhum (52,8%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (9,3%)

LULA

é o único em que votaria (25,6%)

é um candidato em que poderia votar (25,0%)

não votaria nele de jeito nenhum (46,8%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (0,6%)

MARINA SILVA

é o único em que votaria (4,5%)

é um candidato em que poderia votar (33,1%)

não votaria nele de jeito nenhum (56,5%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (2,9%)

MICHEL TEMER

é o único em que votaria (0,3%)

é um candidato em que poderia votar (7,8%)

não votaria nele de jeito nenhum (87,8%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (1,6%)

RODRIGO MAIA

é o único em que votaria (0,1%)

é um candidato em que poderia votar (7,0%)

não votaria nele de jeito nenhum (55,6%)

não conhece/não sabe quem é/ nunca ouviu falar (34,2%)