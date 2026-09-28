Marina chama desistência de Salles de ‘vale-tudo’ para barrar candidatas ao Senado

A candidata ao Senado por São Paulo Marina Silva (Rede) classificou como um “vale-tudo” a desistência de Ricardo Salles (Novo) da disputa, anunciada nesta segunda-feira, 28, a seis dias do primeiro turno. Em manifestação nas redes sociais, Marina afirmou que a decisão desrespeita os eleitores e interpretou o movimento como uma tentativa de conter o avanço de sua candidatura e da sua aliada Simone Tebet (PSB), ambas da base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Sempre digo que a forma como se ganha determina a forma como se governa”, escreveu Marina. Segundo ela, a saída de Salles ocorre em meio a uma articulação do campo da direita para evitar a eleição das duas candidatas. “Os eleitores de São Paulo merecem respeito”, afirmou.

Salles anunciou a retirada da candidatura ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e declarou apoio a Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), nomes apoiados pelo governador na disputa pelas duas vagas ao Senado.

Marina aproveitou a manifestação para reforçar a campanha pela eleição de duas mulheres ao Senado, o que ela chama de “oportunidade histórica”. Ela também citou no pronunciamento as suas prioridades de campanha: a defesa dos direitos das mulheres, a educação, o enfrentamento das mudanças climáticas, a democracia e o combate à corrupção.

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Derrite, por sua vez, recebeu o apoio de Salles e classificou a decisão como um gesto “altruísta”. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que os dois atuarão para impedir que candidaturas apoiadas por Lula cheguem ao Senado e prometeu levar para Brasília as pautas defendidas pelo ex-ministro. Salles afirmou que abriu mão da candidatura para que São Paulo permanecesse uma “fortaleza que o PT nunca governou”.

A disputa paulista envolve duas vagas para o Senado. Na pesquisa Datafolha divulgada em 24 de setembro, Marina tinha 15% das intenções de voto, Tebet, 14%, e Derrite e André do Prado, 12% cada. Salles aparecia com 4%. Os quatro primeiros estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.