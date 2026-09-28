🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Marina chama desistência de Salles de ‘vale-tudo’ para barrar candidatas ao Senado

Candidata da Rede afirma que decisão desrespeita eleitores; Salles declarou apoio a Derrite e André do Prado

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h46 | Atualizado em 28 set 2026, 13h49
ALERTA - Marina Silva e Simone Tebet: favoritismo das aliadas de Lula evaporou na reta final da campanha
Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB): críticas à renúncia de Ricardo Salles na disputa ao Senado (@simonetebetnews/Instagram)
Continua após publicidade
Marina chama desistência de Salles de ‘vale-tudo’ para barrar candidatas ao Senado Priorize VEJA no Google

A candidata ao Senado por São Paulo Marina Silva (Rede) classificou como um “vale-tudo” a desistência de Ricardo Salles (Novo) da disputa, anunciada nesta segunda-feira, 28, a seis dias do primeiro turno. Em manifestação nas redes sociais, Marina afirmou que a decisão desrespeita os eleitores e interpretou o movimento como uma tentativa de conter o avanço de sua candidatura e da sua aliada Simone Tebet (PSB), ambas da base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Sempre digo que a forma como se ganha determina a forma como se governa”, escreveu Marina. Segundo ela, a saída de Salles ocorre em meio a uma articulação do campo da direita para evitar a eleição das duas candidatas. “Os eleitores de São Paulo merecem respeito”, afirmou.

Salles anunciou a retirada da candidatura ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e declarou apoio a Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), nomes apoiados pelo governador na disputa pelas duas vagas ao Senado.

Marina aproveitou a manifestação para reforçar a campanha pela eleição de duas mulheres ao Senado, o que ela chama de “oportunidade histórica”. Ela também citou no pronunciamento as suas prioridades de campanha: a defesa dos direitos das mulheres, a educação, o enfrentamento das mudanças climáticas, a democracia e o combate à corrupção.

Siga
Continua após a publicidade

Derrite, por sua vez, recebeu o apoio de Salles e classificou a decisão como um gesto “altruísta”. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que os dois atuarão para impedir que candidaturas apoiadas por Lula cheguem ao Senado e prometeu levar para Brasília as pautas defendidas pelo ex-ministro. Salles afirmou que abriu mão da candidatura para que São Paulo permanecesse uma “fortaleza que o PT nunca governou”.

A disputa paulista envolve duas vagas para o Senado. Na pesquisa Datafolha divulgada em 24 de setembro, Marina tinha 15% das intenções de voto, Tebet, 14%, e Derrite e André do Prado, 12% cada. Salles aparecia com 4%. Os quatro primeiros estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Publicidade
TAGS:
André do Prado
Eleições 2026
Guilherme Derrite
Maquiavel
Marina Silva
Simone Tebet
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).