Marília Arraes cresce, mas Raquel Lyra continua na frente em Pernambuco

A nova pesquisa sobre o governo de Pernambuco divulgada pelo instituto Real Time Big Data mostra que a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) diminuiu a distância para a ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB), embora a vantagem da tucana continue grande. No levantamento atual, Marília vai a 41% dos votos totais, enquanto Raquel tem 52%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Há uma semana, o mesmo instituto apontava Raquel na frente com 54% a 35% — o que significa que, em sete dias, a diferença encolheu de dezenove para onze pontos percentuais. Os indecisos caíram de 4% para 2%, e brancos e nulos diminuíram de 7% para 5%.

Nos votos válidos, a ex-prefeita de Caruaru tem 56% contra 44% de Marília Arraes. Há uma semana, a vantagem era de 61% a 39%. Nesse meio tempo, houve um ato com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Recife para apoiar a candidatura de Marília, que também uniu o governador Paulo Câmara e o prefeito João Campos, ambos do PSB, e com quem a candidata havia rompido.

Na última sondagem feita pelo instituto antes do primeiro turno, divulgada em 14 de setembro (duas semanas antes da eleição), Marília liderava com 35%, enquanto Raquel aparecia em segundo, com 15%, empatada com Anderson Ferreira (PL). Nas urnas, no entanto, a deputada federal fez 24%, a tucana chegou a 20,6% e Ferreira teve 18,1%.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre os dias 15 e 17 de outubro, e cadastrou a pesquisa no TSE com o número PE-01618/2022.