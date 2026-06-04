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Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus, declarando que o Brasil enfrenta uma “guerra espiritual” e fazendo críticas veladas ao atual governo. O evento em São Paulo reuniu figuras políticas como Tarcísio de Freitas e André Mendonça, que abordou seus desafios no STF sob a ótica da fé.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, participa nesta quinta-feira, 4, da Marcha para Jesus, tradicional evento evangélico em São Paulo. Durante o encontro entre religiosos e fiéis, o parlamentar afirmou que “o mundo e o Brasil passam por uma guerra espiritual”. É a primeira vez que o presidenciável participa do evento idealizado pela Igreja Renascer em Cristo. Trata-se também do primeiro evento nas ruas entre o parlamentar e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após o caso Dark Horse.

“Grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha, reenergizando. Eu acredito que o mundo e o Brasil estão passando por uma guerra espiritual. Nada melhor do que estar aqui recarregando as baterias e orando pela população brasileira”, disse ele na transmissão oficial do evento. O senador chegou por volta das 10h na zona norte da capital paulista. “Eu queria que meu pai (o ex-presidente Jair Bolsonaro) estivesse aqui, mas vamos lutar por ele”, disse.

O parlamentar fez referência indireta ao atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ao governo do petista ao afirmar que “a maior resposta que podemos dar ao mundo do mal, que vai ser expulso do governo deste Brasil neste ano, em nome do Senhor Jesus. Amém”.

Participam da 34ª Marcha para Jesus diversos políticos, entre eles, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), deputados e vereadores.

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André Mendonça também participa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, também está no encontro. O magistrado é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. “Nós precisamos dar testemunho de Cristo. Esse evento é marco histórico porque milhões de brasileiros se reúnem para testemunhar que foram transformados por Jesus”, disse Mendonça.

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Questionado sobre os desafios que enfrenta no STF — onde é relator das investigações sobre o Banco Master e sobre as fraudes no INSS –, Mendonça afirmou que precisa “enfrentar com serenidade e responsabilidade diante de Deus e dos homens, crendo que Deus provê todas as coisas por Justiça para todos”. Em anos anteriores, Mendonça também participou do evento.