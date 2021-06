Marcelo Queiroga presta depoimento à CPI da Pandemia pela segunda vez

A CPI da Pandemia recebe nesta terça-feira, 8, pela segunda vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele deve ser questionado pelos senadores sobre as condições do país para sediar a Copa América, a possível influência do “gabinete paralelo” nas decisões do governo sobre a pandemia e também sobre a saída precoce da infectologista Luana Araújo da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19.

Queiroga prestou depoimento à CPI pela primeira vez no dia 6 de maio, mas fugiu de perguntas-chave, como as posições do presidente Jair Bolsonaro sobre tratamento precoce e uso da cloroquina, e foi considerado contraditório e evasivo por alguns senadores. O médico cardiologista está à frente do Ministério da Saúde desde o dia 23 de março deste ano.

Sobre o requerimento

Parlamentares que compõem a CPI esperam que o ministro responda sobre sua real autonomia na pasta, ainda mais após a nomeação de Luana Araújo ser vetada por falta de “validação política”, segundo declaração do próprio ministro. “Existe um gabinete negacionista, um grupo que continua impedindo que os melhores quadros da ciência brasileira possam contribuir no enfrentamento à pandemia”, afirmou o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que é autor de um dos requerimentos de convocação.

Já o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) vê um “ato político” na segunda convocação de Marcelo Queiroga. Ele lamentou que o ministro tenha que interromper suas atividades à frente da pasta para voltar à CPI. “O que se vê são teorias. Todos ali conhecem como funciona a administração em relação a nomeações. O ato administrativo é discricionário. Não há nenhum elemento novo no sentido de condenar o governo”, disse.