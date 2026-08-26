Marçal consegue vitória na batalha para tentar colocar seu nome nas urnas

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Pablo Marçal, candidato à Presidência, teve uma de suas condenações por inelegibilidade revertida pelo TRE-SP por 5 a 1. A decisão, que inocentou o coach de acusações de questionar urnas e incitar impressão ilegal de material, o aproxima das urnas. Contudo, ele segue impedido de fazer campanha pelo TSE e tem outras duas condenações que o tornam inelegível até 2032.

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O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) reverteu uma das três condenações do coach e agora candidato a presidente da República Pablo Marçal, deixando-o mais perto de poder disputar o voto dos brasileiros nas urnas. Por enquanto, ele está proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, de praticar quaisquer atos de campanha, como pedir votos, fazer propaganda e usar dinheiro do fundo eleitoral.

A decisão do TRE-SP é de terça-feira, 25. Por um placar de 5 a 1, em que os desembargadores venceram o relator, Marçal foi inocentado em uma das ações de investigação judicial eleitoral em que terminou condenado. Nessa, ele terminou punido com a inelegibilidade por três questões: divulgar nas suas redes sociais conteúdo questionando a higidez das urnas e do sistema eleitoral; compartilhar publicações ofensivas contra seus adversários; e manter um site para instigar seus apoiadores a imprimirem material de campanha por conta própria, burlando as regras orçamentárias da disputa.

Os desembargadores entenderam que as falas de Marçal não ofenderam a Justiça Eleitoral e estão dentro dos limites da liberdade de expressão. A maioria dos julgadores também concluiu que não há provas de que Marçal tenha conseguido imprimir materiais de campanha por fora através do site. Por isso, acabaram absolvendo o coach dessa acusação. Ainda pode haver recurso.

Marçal tem outras duas condenações à inelegibilidade que o deixam fora das urnas até 2032, além de lhe impor multas que batem os seis dígitos. As duas já foram julgadas pelo TRE-SP e ainda podem subir até Brasília. Na última sexta, o coach e o Ministério Público apresentaram recursos para tentar levar um dos casos ao TSE — de um lado, buscando a inocência e, do outro, uma condenação mais dura –, mas foram barrados pelo presidente da Corte paulista, que não recebeu os recursos.

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Depois da tumultuada disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024, Marçal deu várias declarações falando que, apesar das inelegibilidades, ia voltar a concorrer em 2026. Ele conseguiu uma liminar na primeira instância da Justiça Eleitoral para voltar a ser filiado ao PRTB de Leonardo Avalanche e registrou a candidatura a presidente da República de última hora. Ele já é impugnado por outras siglas e, por enquanto, está impedido de fazer campanha até o TSE, em Brasília, decidir se a sua candidatura é válida ou não.