Marçal chama bloqueio da Justiça de ‘censura’ e cria perfil reserva nas redes sociais

O candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, já criou perfis “reserva” nas redes sociais depois de a Justiça determinar a suspensão de suas contas nas redes sociais neste sábado, 24, por acusação de abuso de poder. Em vídeos publicados na internet, o influenciador chamou a ação de “censura” e conclamou seus apoiadores a gravarem vídeos de apoio.

“O que acabou de acontecer não é brincadeira; foi só crescer nas pesquisas e aparecer empatado“, disse em um diversos vídeos que publicou no X após a divulgação da medida. As plataformas são obrigadas a suspender as contas de Marçal após serem oficialmente notificadas. Por volta das 16h deste sábado, o perfil do candidato seguia ativo, e com diversas publicações criticando a decisão da Justiça e pedindo aos seguidores para acompanhar seu “perfis reservas” recém-criado.

A determinação judicial acatou um pedido judicial e vale para o Instagram, YouTube, TikTok, X e a plataforma Discord. A petição acusa o influenciador digital de desequilibrar o jogo eleitoral ao organizar um campeonato com seus seguidores para promover “cortes” que valorizem sua participação durante a campanha.

“Gravem um vídeo falando sobre o que vai acontecer; eu vou pedir uma reza para todos vocês que são cristãos, porque o negócio vai ficar veio em São Paulo”, diz o candidato em outro vídeo. “Você podem até me arrancar das redes sociais, mas onde vocês entrarem eu vou estar. Vocês vão surtar com o que vai acontecer.”