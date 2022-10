Mansão de R$ 15 milhões de doleiro da Lava-Jato é leiloada em Brasília

Atualizado em 6 out 2022, 10h29 - Publicado em 6 out 2022, 10h11

Uma mansão cinematográfica, às margens do Lago Paranoá, em Brasília, está à venda, por 15 milhões de reais. Trata-se de um imóvel que pertence ao doleiro Carlos Habib Chater, dono do Posto da Torre, no centro da cidade, onde foram encontrados os primeiros indícios de lavagem de dinheiro que mais tarde desaguariam na Operação Lava-Jato.

Habib Chater centralizava um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou recursos ilícitos de políticos corruptos e do crime organizado. A partir de escutas feitas pelos investigadores que atuavam no petrolão, desmontou-se o maior esquema de corrupção que se tem notícia no mundo, que desviou 10 bilhões de reais da Petrobras.

A mansão de Chater está localizada em uma área de 14,4 mil metros quadrados, ao lado da Casa da Dinda, que pertence ao ex-presidente da República e senador Fernando Collor de Mello, outro réu da Lava-Jato. A Dinda também está na mira dos leiloeiros, pois o parlamentar deve quase 400 milhões em impostos inscritos na Dívida Ativa da União.

A mansão de Chater em Brasília poderá sair abaixo do preço, já que será feita uma venda direta a qualquer comprador interessado no imóvel. A Justiça autorizou o leiloeiro a vender o imóvel por cerca de 80% da avaliação oficial. Com isso, a casa poderá ser arrematada por uma pechincha de 11,8 milhões de reais.

A venda da mansão é uma forma de a Justiça recuperar parte do dinheiro desviado. Conforme mostrou VEJA, o ex-presidente Lula e outros réus da Lava-Jato devem mais de 4 bilhões à Receita Federal. São dívidas inscritas na Dívida Ativa da União. Lula, por exemplo, ainda deve 1,36 milhão, por fraude, sonegação e conluio.