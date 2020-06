Manifestantes lançam fogos de artifício em direção ao STF

Um grupo de manifestantes lançou fogos de artifício em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal no fim da noite deste sábado, 13, em Brasília.

O protesto ocorreu no mesmo dia em que o governo do Distrito Federal desmontou um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. “Houve diversas tentativas de negociação para a desocupação da área, mas, infelizmente, não houve acordo. Os acampamentos foram desmontados sem confronto”, informou a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, explicando que os manifestantes ocupavam área pública na Esplanada dos Ministérios, o que não é permitido, com um acampamento irregular.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ameaças e xingamentos contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e ministros do STF: “Se preparem, Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda. Está entendendo o recado?”

Bolsonaristas simulam ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF) após polícia retirar o acampamento denominado “300 pelo Brasil” Continua após a publicidade “Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se preparem, Supremo dos bandidos!” pic.twitter.com/PVn2teZkGL — Mari Tegon⚡️ está digitando… (@maritegon) June 14, 2020

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o grupo, que tinha cerca de 30 pessoas, realizou um culto na Praça dos Três Poderes antes de lançar os fogos.

Para evitar novas manifestações, o governador Ibaneis Rocha decretou o fechamento da Esplanada dos Ministérios para veículos e pedestres até 23h59 deste domingo. Já a Secretaria de Segurança Pública do DF informou que a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar os responsáveis pelo ato.

A decisão leva em consideração as aglomerações verificadas na Esplanada nos últimos dias, que contrariam as normas sanitárias de combate ao novo coronavírus. Além disso, o decreto diz que parte das manifestações realizadas nessas aglomerações tem declarado conteúdos anticonstitucionais e há ainda “ameaças declaradas, por alguns dos manifestantes, aos Poderes constituídos.”

De acordo com o governo do DF, qualquer manifestação na Esplanada dos Ministérios poderá ser admitida, desde que comunicada com antecedência e devidamente autorizada pelo secretário de Segurança do Distrito Federal, cargo hoje ocupado pelo delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres.

A organização e fiscalização do trânsito será feita pelo Departamento de Trânsito (Detran) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do DF. A fiscalização no local caberá aos órgãos de segurança pública.

Com Agência Brasil