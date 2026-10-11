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Política

Manifestantes depredam estações de metrô em ato de apoio a Lula na avenida Paulista

Acessos foram pichados e grades quebradas na dispersão do evento em São Paulo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 18h59 | Atualizado em 11 out 2026, 18h59
Multidão de pessoas, muitas vestindo vermelho, em manifestação na Avenida Paulista. À esquerda, manifestantes sobre uma estrutura de concreto com a frase VIVA A REVOLUÇÃO. À direita, um homem de camiseta vermelha escorrega em uma cobertura de vidro, enquanto outros observam
Manifestantes depredaram estações de metrô na dispersão do ato. (Reprodução/Redes sociais/.)
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Manifestantes depredam estações de metrô em ato de apoio a Lula na avenida Paulista Priorize VEJA no Google

Manifestantes que participaram do ato de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 11, na avenida Paulista, em São Paulo, picharam e depredaram as estações de metrô Consolação e Trianon-Masp. Os participantes subiram nas estruturas de entrada das estações, escreveram frases como “Viva a Revolução” e quebraram grades. A movimentação aconteceu durante a dispersão do evento, organizado por associações de estudantes.

A ViaMobilidade, concessionária responsável pelas linhas de metrô em São Paulo, informou que fechou temporariamente a estação Trianon-Masp, por volta das 12h50, em razão da “grande concentração de pessoas” na manifestação. “A medida foi adotada para controlar o fluxo de passageiros e evitar uma concentração excessiva de pessoas nas plataformas, corredores e acessos da estação, localizada diante do principal ponto de concentração do ato”, explicou a empresa.

O ato, denominado Marcha pela Democracia, começou por volta das 11 horas. O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice Geraldo Alckmin (PSB), do presidente do PT, Edinho Silva, de Fernando Haddad (PT) e Marina Silva (Rede), candidatos a governador e senadora na chapa derrotada em São Paulo, e dos governadores Rafael Fonteles (Piauí), Jerônimo Rodrigues (Bahia) e Elmano de Freitas (Ceará).

Lula voltou a repetir o novo lema da campanha, “para o bandido, prisão”, defendeu a aprovação do projeto que acaba com a escala 6×1 de trabalho, que deve ser votado nesta semana no Senado, e pediu que a militância tente convencer quem não foi votar no primeiro turno a participar da eleição em 25 de outubro. Também criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia.

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