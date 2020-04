Mandetta passará o sábado em Goiânia com Caiado, ex-aliado de Bolsonaro

Após a visita às obras do primeiro hospital de campanha construído pelo governo federal, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta decidiu esticar sua agenda em Goiás para passar o fim de semana com o governador Ronaldo Caiado, que rompeu recentemente aliança com Bolsonaro. Os dois saíram juntos do evento, em Águas Lindas, e partiram rumo a Goiânia.

Mandetta só deve voltar a Brasília neste domingo. A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde informa que ele cumprirá uma agenda pessoal.

Filiados ao DEM, Mandetta e Caiado são médicos e amigos de Parlamento. A indicação de Mandetta ao Ministério da Saúde foi feita justamente por Caiado, quando ele ainda era um nome de confiança do presidente Jair Bolsonaro. Os laços entre os dois foram rompidos no final de março, após Caiado bater de frente com Bolsonaro por causa de sua controversa postura adotada no combate ao coronavírus.

Dentro do governo, tanto Mandetta quanto Caiado agora são tratados como traidores. Auxiliares palacianos avaliam que o ministro da Saúde tenta impor uma gestão própria e alheia ao governo federal no ministério e que, assim como o governador de Goiás, articula a formação de uma chapa rival ao presidente em 2022.

Neste sábado, Caiado, Mandetta e Bolsonaro estiveram juntos, em Águas Lindas, em um périplo à obra do hospital de campanha. Após o presidente voltar a se aglomerar com seus apoiadores, Mandetta repetiu o mantra de que as pessoas devem manter distância e evitar aglomerações. “Pessoas que fazem uma atitude dessas hoje daqui a pouco vão ser as mesmas que vão estar lamentando”, afirmou.