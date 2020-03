Mandetta cita ‘tensões’ e Braga Netto nega intenção de demitir ministro

O ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Netto, negou nesta segunda-feira, 30, a possibilidade de demissão do titular da pasta da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo ele, “isso aí está fora de cogitação no momento”.

A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida no Palácio do Planalto.

Mandetta, que também estava presente à entrevista, afirmou que momentos de ‘tensão’ são normais pelo tamanho do desafio que é enfrentar a pandemia do coronavírus. “Todos nós estamos tentando fazer o melhor pelo povo brasileiro”, disse.

O ministro da Saúde explicou ainda que a orientação da pasta “continua técnica, continua científica e continua trabalhando dentro do seu planejamento”. Ele esclareceu também que tem dialogado com governadores e prefeitos e vem orientando os governos locais a manter as medidas contra a propagação do vírus.

Mandetta voltou a reforçar a posição do Ministério da Saúde de que sejam aplicadas medidas de distanciamento social para tornar mais lenta a propagação do Convid-19. A entrevista foi encerrada antes que o ministro respondesse sobre o que achava da ida do presidente Jair Bolsonaro a diversas regiões do Distrito Federal.

Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de mortes em razão do novo coronavírus subiu de 136 para 159 de domingo, 29, para segunda, 30. Já os casos confirmados saíram de 4.256 para 4.579.

Com Agência Brasil