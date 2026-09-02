🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

​‘Mandato aliado não é alienado’, dizem Paulo e Ana Carolina Serra sobre apoio a Tarcísio de Freitas

Em entrevista ao Radar, deputada e presidente do PSDB-SP defendem reconstrução da bancada tucana em Brasília e garantem tom crítico ao governo paulista

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h30 | Atualizado em 2 set 2026, 11h35
Um homem e uma mulher sorrindo, vestindo camisas brancas com broches de campanha política. Ao fundo, uma área com casas simples e vegetação, e um carro branco à direita
Paulo Serra, presidente do PSDB-SP e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Angelo Baima/PSDB)
Continua após publicidade
​‘Mandato aliado não é alienado’, dizem Paulo e Ana Carolina Serra sobre apoio a Tarcísio de Freitas Priorizar nos meus resultados Google

Ao transitar por Santo André, no ABC Paulista, neste período eleitoral, é fácil notar que a força do PSDB ainda se faz presente na região, graças ao casal mais conhecido do município: Paulo Serra e Ana Carolina Serra. Nas principais vias da cidade, incontáveis bandeiras levam seus rostos e números nesta eleição de 2026. O ex-prefeito andreense tenta uma cadeira na Câmara Federal, enquanto a deputada busca a primeira reeleição no âmbito estadual.

​Após retirar a candidatura ao Governo de São Paulo, em junho, o líder do PSDB no estado declarou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos). O movimento gerou críticas de quadros históricos psdbistas, descontentes com a condução da legenda no maior colégio eleitoral do país. Ao Radar, o casal avaliou que, mesmo com a parlamentar integrando a base governista na ALESP e a chancela de Paulo Serra à permanência de Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes por mais quatro anos, as falhas da administração estadual não são nem serão desconsideradas.

​”Acho que faz parte também da boa gestão o reconhecimento daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que precisa ser mudado”, afirma a deputada, que tem atuação de destaque na vigilância dos serviços prestados pela Sabesp e na fiscalização do transporte público, em especial nas linhas da CPTM, responsável pelos trens metropolitanos de São Paulo. Já o candidato à Câmara dos Deputados reforçou a ideia, frisando que “o mandato aliado não é um mandato alienado” e que não fecharão os olhos para os problemas do território paulista em caso de vitória do atual governador.

​O presidente estadual dos tucanos reconhece que disputar a chefia do Executivo estadual ajudaria a mobilizar eleitores, mas pondera que a sua desistência está relacionada ao momento vivido pelo partido, que exige “pé no chão” e foco na reconstrução da bancada na Casa Baixa. Atualmente, a histórica legenda não possui nenhum deputado federal por São Paulo e, para estas eleições, formou uma federação com o Cidadania. “Não passa pela minha cabeça o PSDB não superar a cláusula de barreira”, defende Serra, que é 1º vice-presidente nacional da sigla, abaixo apenas de Aécio Neves no diretório.

Siga
Continua após a publicidade

​O partido, que no passado rivalizava com o PT, trabalha com a meta de eleger entre 25 e 30 deputados federais no pleito de outubro — o que seria uma demonstração de que pode se reerguer nacionalmente e ainda tem capacidade de pautar temas centrais para o futuro do Brasil.

Publicidade
TAGS:
CPTM
Eleições 2026
PSDB
PT - Partido dos Trabalhadores
Radar
Republicanos
Sabesp
Santo André
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).