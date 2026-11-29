As especulações sobre a composição de um ministério são resultado de diversos fatores. Alguns nomes são citados porque têm prestígio com o presidente da República e, portanto, chances reais de serem convidados para integrar o governo. É a parte considerada barbada na banca, que, como se sabe, também aceita todo tipo de aposta.

É comum interessados em cargos anunciarem que estão sob avaliação do presidente, numa tentativa de serem lembrados pelo dono da caneta. Também é rotineira a cogitação de nomes só para que eles passem a ser triturados em público e rejeitados. O fogo amigo é uma tradição brasiliense. Há ainda situações em que certas possiblidades são divulgadas para testar a receptividade da ideia ou mandar recados a determinado setor.

Tudo isso está ocorrendo agora nas conversas sobre o futuro ministério de Lula. Influentes e credores do presidente em razão de suas contribuições na campanha eleitoral, o vice Geraldo Alckmin (PSB-SP) e o senador Camilo Santana (PT-CE) são cotados para ministérios de ponta. Até aí, tudo normal. O jogo ganha camadas mais interessantes, no entanto, quando sai do campo da obviedade.

Antes de convidar o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para o Ministério da Fazenda, Lula estava sendo pressionado pelo mercado, que cobrava a divulgação do escolhido para o cargo, além de demonstrações de compromisso com a responsabilidade fiscal. Em meio ao tiroteio, passou a circular o boato de que o presidente do BNDES, o petista Aloizio Mercadante, um desenvolvimentista nato, poderia ser o ministro.

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Coube ao próprio Mercadante rechaçar a possibilidade, que causou calafrios na Faria Lima, numa nota: “Não estou disputando cargo e não tenho a pretensão de assumir nenhum ministério. Evidentemente, estou à disposição do presidente Lula, mas a minha expectativa é permanecer no BNDES e seguir contribuindo com a equipe econômica aqui”.

Outra intriga envolve a situação do ex-chefe da Casa Civil e senador eleito pela Bahia, Rui Costa (PT). Com fama de técnico qualificado e de trator na negociação política, Rui Costa é cotado para chefiar um ministério da área de infraestrutura, no qual poderia fazer jus à fama de tocador de obras. Como não deixou boas lembranças entre os colegas de Esplanada, há um lobby para que ele seja convocado para ser líder do governo no Senado.

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Essa conspirata é embalada num aparente elogio: como o PL terá a maior bancada na Casa, o governo precisará fortalecer suas posições com um político de peso, conhecedor dos meandros da administração e bom de briga, como Rui Costa. Mas o objetivo principal dos defensores a ideia é outro: deixar o colega no Legislativo e atenuar o clima no Executivo. O serpentário de Brasília não para.