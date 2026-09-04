Malafaia relembra a chapa presidencial que preferia à de Flávio Bolsonaro: ‘Tenho minhas opiniões’

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Silas Malafaia revela que sua preferência inicial para a eleição presidencial era uma chapa com Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro. Apesar disso, agora apoia Flávio Bolsonaro, negando qualquer atrito com o senador. O pastor refuta a ideia de integrar uma “ala Michelle”, enfatizando sua liberdade de opinião e o compromisso com a candidatura definida.

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Antes de apoiar Flávio Bolsonaro na corrida ao Planalto, Silas Malafaia tinha outra preferência para a eleição: uma chapa formada por Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o pastor lembrou que defendia publicamente essa composição, mas aderiu à candidatura de Flávio assim que a decisão foi tomada. Malafaia também negou que tenha qualquer atrito com o senador ou que integre uma suposta ala mais próxima da ex-primeira-dama (este texto é um resumo do vídeo acima).

Laísa questionou Malafaia sobre as divergências que surgiram durante a definição da candidatura presidencial. Naquele período, o pastor defendia Tarcísio para a disputa e houve também um atrito público entre Michelle e Flávio. Malafaia rejeitou, porém, a interpretação de que sua posição significasse um alinhamento maior com Michelle contra o senador. “Eu sou aliado, mas não alienado”, afirmou.

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Qual era a chapa preferida de Malafaia?

O pastor foi direto ao explicar a composição que considerava mais competitiva. “Para mim, no meu direito, a melhor chapa seria Tarcísio, Michelle como vice”, disse.

Malafaia ressaltou, entretanto, que apresentava apenas uma opinião e não tinha poder para definir o candidato. Segundo ele, esperou até 4 de abril pela decisão sobre quem disputaria a Presidência. Quando o nome escolhido foi o de Flávio, passou a apoiá-lo.

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“Eu dei minha opinião à imprensa toda”, afirmou. “Eu sou livre.” Malafaia disse ainda que sua independência para discordar não é nova e lembrou que já protagonizou divergências públicas com Jair Bolsonaro.

A defesa de Tarcísio provocou um atrito com Flávio?

Malafaia negou qualquer desavença com o candidato. “Não tem nada contra o Flávio. Absolutamente nada”, afirmou.

O pastor acrescentou que Flávio é, entre os filhos de Jair Bolsonaro, aquele com quem mantém mais contato. Segundo Malafaia, o próprio senador sabia de sua preferência anterior por Tarcísio e Michelle. “Eu inclusive falei para ele da minha opinião, de que eu achava que o Tarcísio e a Michelle seriam melhores”, disse.

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A divergência, na versão apresentada pelo pastor, terminou no momento em que a candidatura foi definida. “A partir do momento que foi o Flávio, eu passei a apoiá-lo.”

Malafaia faz parte de uma “ala Michelle”?

O pastor também rejeitou a divisão do bolsonarismo em grupos aos quais necessariamente teria de se filiar. “Não tem nada de eu estar mais perto de ala de Michelle do que de Flávio. Eu não estou perto de nada”, afirmou.

Malafaia disse ser amigo de Jair e Michelle Bolsonaro, mas sustentou que preserva suas próprias posições. “Eu tenho minha opinião, minhas convicções”, declarou.

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A escolha de Flávio, portanto, não apagou a preferência que Malafaia havia manifestado por outra chapa, mas mudou sua posição na campanha. Como resumiu o próprio pastor, sua primeira opção era Tarcísio com Michelle de vice; definida outra candidatura, passou a defender Flávio “abertamente em vídeos, em palavras e tudo mais”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.