Por meio de um vídeo de sua assessoria em sua página no Facebook, o candidato ao governo de São Paulo pela Democracia Cristã, Major Costa e Silva, relatou que vinha sofrendo “ameaças” e “pressões”. Ele e seu coordenador de campanha, capitão Hamilton Munhoz, foram vítimas de um atentado a tiros na noite desta quarta-feira — os dois não correm risco de morte e estão apenas em observação em um hospital em Santo André, na Grande SP.

“Ele estava sofrendo uma pressão muito grande e essa pressão era pra fechar algum tipo de acordo com o sistema político dominante e o major se recusou a fazer qualquer tipo de aliança em troca de beneficio”, afirma uma gravação também distribuída em grupos de WhatsApp ligados à candidatura.

Embora não cite nenhum nome, a campanha do candidato volta a ligar o atentado ao “sistema político”. “A esquerda, esse sistema político dominante, está com muito medo. Nós vemos as pesquisas eleitorais que eles fazem, mas ninguém sabe realmente qual é o resultado, só o sistema, e eu não tenho dúvida que o major é um dos primeiros colocados”, continua a gravação intitulada “Informes sobre o atentado a tiros sofrido pelo Major Costa e Silva”.

O caso foi registrado na delegacia de Ribeirão Pires, que investiga o caso, e, até o momento a Polícia Civil não divulgou nenhum detalhe das apurações nem qual linha deve seguir. Os autores dos disparos conseguiram fugir logo após o atentado e ninguém foi preso ou identificado.

O carro do candidato foi alvo de tiros na noite desta quarta-feira (3) estrada da Cooperativa, no jardim Santo Antônio, em Ribeirão Pires. Eram 21h quando duas motocicletas cercaram o carro do candidato — uma Pajero prata — e atiraram. O major estava acompanhado por seu motorista, o capitão Hamilton da Silva Munhoz, seu coordenador de campanha. As balas acertaram o automóvel e um dos disparos atingiu o colete a prova de balas do assessor.

“Os tiros vieram de trás. Eu ouvi o barulho, possivelmente duas motos. Só que meu vidro ficou estilhaçado e eu senti um tiro nas costas. Tendo um pouquinho mais de habilidade eu pisei no freio e eu falei pro Costa ‘começa a atirar’ — e ele começou a atirar em nossa defesa”, disse o capitão, em vídeo também divulgado pela campanha do candidato.

Durante o tiroteio, Munhoz perdeu o controle do carro, que bateu e capotou, indo parar em uma lagoa. Segundo o assessor, a ideia era jogar o carro em uma área de matagal para tombá-lo e e usá-lo como escudo. “No que eu joguei o carro para o lado, não era um mato, era um buraco e uma lagoa. O carro capotou bem na lagoa e começou a afundar. O Costa quebrou o vidro a bala e saímos a nado. O carro afundou totalmente”, completou o capitão, que também disse que Costa e Silva vinha recebendo ameças — que foram entregues à Polícia.

Na pesquisa Ibope divulgada nesta quarta, Costa e Silva aparece em quinto lugar na disputa pelo governo, com 3% das intenções de voto. O candidato à presidente pelo seu partido, José Maria Eymael, manifestou-se pelas redes sociais. “Nessa hora grave da nação, é fundamental que o embate político não se fundamente no ódio ,mas sim no respeito aos valores da democracia e no atendimento pleno aos anseios dos brasileiros, que clamam por paz e esperança!”, escreveu uma publicação no Facebook.